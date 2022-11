Duda vylúčil ďalšie ústupky voči EK v spore o vyplatení prostriedkov

Varšava 6. novembra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda je proti ďalším ústupkom Poľska voči Európskej komisii (EK), ktorá Varšave zablokovala finančné prostriedky na obnovu po pandémii ochorenia COVID-19 pre konflikt o zásadách právneho štátu. Duda to uviedol v rozhovore pre poľský týždenník Sieci, z ktorého čerpal spravodajský portál wpolityce.pl, informuje agentúra AFP.



"Nebudem ponúkať žiadne ďalšie odpovede na návrhy z druhej strany... Podľa mojich vedomostí sme splnili všetky podmienky na získanie prostriedkov z plánu obnovy," povedal Duda.



EÚ má Poľsku vyplatiť 35,4 miliardy eur, vrátane 23,9 miliardy eur v priamych dotáciách na financovanie zotavenia sa z koronavírusovej pandémie, pripomína AFP.



Brusel tieto financie odmieta Varšave vyplatiť, kým Poľsko neupraví právne predpisy, ktoré podľa EÚ zasahujú do nezávislosti poľského súdnictva.



Súdny dvor Európskej únie udelil Varšave pred viac ako rokom pokutu milión eur denne za to, že Poľsko nerozpustilo disciplinárnu komoru najvyššieho súdu. Jej úlohou je riešiť prehrešky poľských sudcov, kritici ju však považujú za spôsob trestania politicky nepohodlných sudcov.



Poľsko v reakcii na toto rozhodnutie urobilo niekoľko zmien vo svojich zákonoch. Európska komisia však usúdila, že zmeny nie sú dostatočné.



Duda v rozhovore pre Sieci tiež uviedol, že "ľavicový liberálny tábor, ktorého zástupcovia sú v Európskej komisii vo väčšine, chce za každú cenu vyvolať zmenu moci v Poľsku".



Poľská konzervatívna vláda je podľa médií rozdelená v otázke svojho postoja v spore s Bruselom, a to najmä v otázke nestrannosti sudcov. Niektorí členovia vládnej koalície uprednostňujú viac zmien na uspokojenie požiadaviek Bruselu, zatiaľ čo iní sú proti, píše AFP.