Duda vyzval Poliakov, aby sa v nedeľu zúčastnili na voľbách

Varšava 12. októbra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda vo štvrtok večer v televíznom príhovore vyzval Poliakov, aby "rozhodli o svojej vlastnej budúcnosti" a zúčastnili sa v nedeľu 15. októbra na parlamentných voľbách. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry PAP.



"Generácie Poliakov bojovali za to, aby mohli sami rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach v našej domovine. Dnes je to naše právo a výsada," povedal Duda. Preto je podľa neho účasť vo voľbách do Sejmu (dolnej komory parlamentu) a do Senátu (hornej komory) "extrémne dôležitá". V nedeľu "rozhodneme, ako bude Poľsko vyzerať", doplnil prezident.



"Odovzdanie hlasu vo voľbách nie je len vyjadrením našich nádejí a hodnôt, ktoré vyznávame, ale určí aj smerovanie, ktorým by sa malo Poľsko vyvíjať," upozornil Duda.



Podľa prezidenta majú poľskí občania "vo svojich rukách moc spoločne tvarovať politiku našej domoviny", ale rozhodnutia vo voľbách ovplyvnia nielen budúcnosť našej krajiny, ale aj budúcnosť všetkých Poliakov. "Voľme múdro a zodpovedne," vyhlásil.



Duda tiež vyzval ľudí, aby hlasovali aj v referende so štyrmi otázkami, ktoré vláda organizuje popri parlamentných voľbách.