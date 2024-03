Duda vyzval štáty NATO na zvýšenie výdavkov na obranu, USA ho krotia

Varšava 11. marca (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v pondelok vyzval ostatných členov aliancie NATO, aby zvýšili svoje výdavky na obranu na tri percentá hrubého domáceho produktu (HDP). Americké ministerstvo zahraničných vecí reagovalo, že najskôr by mali všetky členské krajiny splniť aktuálnu požiadavku – výdavky na obranu vo výške aspoň dvoch percent HDP. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a PAP.



"Tvárou v tvár vojne na Ukrajine a rastúcim imperiálnym ambíciám Ruska musia krajiny tvoriace NATO konať odvážne a nekompromisne," vyhlásil Duda a poukázal na to, že Ruská federácia vyčleňuje na zbrojenie takmer 30 percent svojho ročného rozpočtu.



Jeho výzva prišla v čase, keď si Poľsko pripomína 25. výročie svojho vstupu do NATO spolu s Českou republikou a Maďarskom z 12. marca 1999.



Členovia NATO sa dohodli na zvýšení svojich výdavkov na obranu na dve percentá HDP v roku 2014 po tom, ako Rusko v roku 2014 anektovalo ukrajinský polostrov Krym. Väčšina členských štátov Aliancie vrátane Nemecka však stále nedosahuje túto hranicu. Poľsko v súčasnosti vynakladá na obranu až štyri percentá svojho HDP, čo je zo všetkých členov NATO najviac.