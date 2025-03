Duda vyzval USA, aby v Poľsku rozmiestnili jadrové zbrane

Varšava 13. marca (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v rozhovore zverejnenom vo štvrtok znova vyzval Spojené štáty, aby v Poľsku umiestnili jadrové zbrane ako prostriedok na odstrašenie potenciálneho šírenia ruskej vojenskej agresie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr PAP a AP.



"Hranice NATO sa v roku 1999 posunuli smerom na východ, takže o 26 rokov neskôr by malo dôjsť aj k posunu infraštruktúry NATO na východ. Pre mňa je to samozrejmé," povedal Duda v rozhovore pre denník Financial Times. Takýto krok by podľa neho posilnil regionálnu bezpečnosť.



Duda túto výzvu adresoval v roku 2022 aj administratíve bývalého amerického prezidenta Joea Bidena. Denník Financial Times podľa PAP poznamenal, že krok, ktorý navrhuje Duda, by pravdepodobne Kremeľ vnímal ako hrozbu.



Poľský prezident v rozhovore tiež spomenul rozhodnutie Moskvy rozmiestniť niektoré jadrové zbrane v Bielorusku bez akéhokoľvek "dovolenia".



"Rusko ani nezaváhalo, keď premiestňovalo svoje jadrové zbrane do Bieloruska," povedal Duda.



PAP pripomína, že na to, aby sa zdieľanie jadrových zbraní mohlo realizovať v Poľsku či v iných štátoch, by rozhodnutie musel podpísať americký prezident Donald Trump.



Duda vo februári povedal, že Trump sa zaviazal zvýšiť počet vojakov umiestnených v Poľsku, a vyjadril presvedčenie, že je ťažké si predstaviť, že by jeho americký náprotivok tento sľub odvolal. "Sme pre USA dôveryhodným spojencom a oni tu majú tiež svoje vlastné strategické záujmy," uviedol poľský prezident.



Šéf zahraničného oddelenia prezidentskej kancelárie Wojciech Kolarski vo štvrtkovom rozhovore pre rozhlas RMF FM nadviazal na Dudovu výzvu a uviedol, že jadrová ochrana by zlepšila bezpečnosť Poľska - člena NATO - ktoré hraničí s Ukrajinou, Bieloruskom a ruskou exklávou Kaliningrad.



V súvislosti s rokovaniami o prímerí na Ukrajine Duda povedal, že Trump nevedie tieto rozhovory v prospech Ruska, ale naopak, vyvíja tlak na Kremeľ. "Toto nie je delikátna diplomacia, ale tvrdá hra. Ale podľa mňa to však nie je tak, že prezident Trump je jednoducho milý a nežný voči Rusku," povedal Duda a dodal, že americký prezident potrebuje šancu na to, aby presadil svoju stratégiu.



Poľský premiér Donald Tusk minulý týždeň oznámil, že Poľsko diskutuje s Francúzskom o návrhu prezidenta Emmanuela Macrona o použití francúzskeho jadrového "dáždnika" ako odstrašujúceho prostriedku na ochranu Európy pred hrozbami z Ruska. Moskva tento plán označila za "extrémne konfrontačný". Francúzsko je jedinou jadrovou veľmocou v Európskej únii, pripomína AP.