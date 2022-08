A. Duda zablahoželal Ukrajincom k 31. výročiu nezávislosti

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vpravo) a poľský prezident Andrzej Duda sa zdravia počas stretnutia v Kyjeve v utorok 23. augusta 2022. Ide už o piate stretnutie Dudu a Zelenského tento rok a tretie od začiatku vojny. Foto: TASR/AP

Varšava 24. augusta (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda zablahoželal v stredu ukrajinskému ľudu k 31. výročiu nezávislosti od Sovietskeho zväzu, v ktorom dominovalo Rusko.uviedol Duda v stredu v príspevku na Twitteri.citovala ho tlačová agentúra PAP.Duda vyjadril v mene Poľska presvedčenie, že slobodná Ukrajina, po skaze znovu vybudovaná, sa bude tešiť prosperite v európskej spoločnosti.dodal poľský prezident.Práve 24. augusta v roku 1991 prijal ukrajinský parlament zákon o nezávislosti – o odtrhnutí Ukrajiny od Sovietskeho zväzu. V ten istý rok 1. decembra nasledovalo celoštátne referendum o nezávislosti, ktorú podporilo 90 percent zúčastnených hlasujúcich. Za prvého prezidenta Ukrajiny vtedy zvolili Leonida Kravčuka. Poľsko bolo prvým štátom, ktorý uznal nezávislosť Ukrajiny, a to 2. decembra 1991.Duda predtým v stredu ráno vo Varšave po návrate z návštevy Ukrajiny povedal, že do Kyjeva cestoval v utorok preto, aby "svetu ukázal, že vo vojne nie je celá Ukrajina".Poľský prezident podnikol prekvapujúcu návštevu v ukrajinskom hlavnom meste v utorok, v Deň ukrajinskej vlajky, ktorý predchádza sviatku Dňa nezávislosti Ukrajiny. Ten pripadá na 24. augusta, ale Ukrajina si túto stredu zároveň pripomína šesť mesiacov od začiatku brutálnej invázie Ruska.Počas návštevy viedol Duda rozhovory s ukrajinským kolegom Volodymyrom Zelenským.Podľa stredajšieho vyjadrenia Dudu by Poliaci tiež mali prejaviť Ukrajincom podporu a ísť do Kyjeva.opisoval situáciu poľský prezident.Prezident tiež znova vyzval na väčšie dodávky vojenskej pomoci Ukrajine. "Len samotné hrdinstvo vojakov... nestačí," konštatoval.Posolstvom utorkového stretnutia so Zelenským je podľa Dudu aj to, že Ukrajinci najviac potrebujú vojenskú výzbroj, ktorá im umožní účinne brániť svoju krajinu. "Znova vyzývam medzinárodné spoločenstvo, aby takúto výzbroj Ukrajine dodávala," uviedol prezident.