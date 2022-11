Duda: Zapojenie Kyjeva do vyšetrovania výbuchu musí odobriť aj USA

Varšava 16. novembra (TASR) - S podieľaním sa Ukrajiny na vyšetrovaní utorkového dopadu rakety do poľskej obce Przewodów, ktorá si vyžiadala dve obete na životoch, by muselo súhlasiť Poľsko aj Spojené štáty. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal poľský prezident Andrzej Duda. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Vyšetrovanie vedú poľskí a americkí experti a ak by sa mal do toho zapojiť niekto (ďalší), bol by potrebný súhlas minimálne oboch strán," povedal Duda.



Reagoval tak na výzvu Kyjeva, ktorý žiada umožnenie okamžitého prístupu k miestu výbuchu rakety pre ministerstvo obrany a Štátnu pohraničnú stráž Ukrajiny (DPSU).



Ukrajina tvrdí, že v súvislosti s týmto incidentom má dôkazy o "ruskej stope", podotkol na sociálnej sieti Twitter predseda ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Olexij Danilov.



Utorkový incident, pri ktorom zomreli dvaja muži vo veku okolo 60 rokov, podľa generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Jensa Stoltenberga zrejme nebol zámerným útokom. Aliancia podľa jeho slov nemá žiadne indície, že by sa Rusko chystalo napadnúť NATO.



Aj Duda predtým zhodnotil, že išlo pravdepodobne o nehodu. Podľa neho je "veľmi pravdepodobné", že išlo o raketu ukrajinskej protivzdušnej obrany, ktorá sa snažila odvrátiť vlnu rozsiahlych ruských raketových útokov.