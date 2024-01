Duda zdôraznil význam vzťahov Poľska a Európy s USA

Varšava 22. januára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda počas víkendu zdôraznil význam spojenectva medzi USA a Poľskom. Uviedol to v rozhovore pre americkú stanicu Fox News. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry PAP.



Duda v nedeľu na sociálnej sieti X zdieľal časti rozhovoru, v ktorom hovorí o euroatlantických vzťahoch.



"Blízke spojenectvo medzi Poľskom a USA i čo najsilnejšie euroatlantické vzťahy, nie sú len v najlepšom záujme Poľska a Európy, ale aj USA," uviedol. Pripomenul, že Európa je tým bezpečnejšie, čím pevnejšie tieto vzťahy sú. Tiež je tým podľa jeho slov väčšia šanca vyhnúť sa ruskému vplyvu.



Prezident pripomenul, že Poľsko k ruskej agresii voči Ukrajine a znovuzrodeniu ruského imperializmu pristupuje ako k vážnej hrozbe. "Pre nás to znamená predovšetkým to, že naše obrany musia byť posilnené," povedal. Dodal, že Poľsko minulý rok na obranu vynaložilo štyri percentá hrubého domáceho produktu. "Sú to obrovské nákupy zbraní, ktoré robíme najmä v USA," uviedol.



Poľský prezident sa vyjadril aj k vzťahom Poľska a USA počas pôsobenia Donalda Trumpa v úrade prezidenta (2017-2021).



"Americký prezident sa zúčastňoval na spolupráci medzi krajinami Iniciatívy troch morí. Podpísali sme mnoho hospodárskych dohôd dôležitých pre Poľsko, ako tú o dodávkach skvapalneného zemného plynu (LNG)," povedal. Pripomenul tiež spoluprácu s USA pri výstavbe prvej jadrovej elektrárne v Poľsku.



Duda tiež upozornil, že Poľsko bude v prvej polovici roka 2025 predsedníckou krajinou v Rade EÚ. "Prvou prioritou bude posilnenie euroatlantických väzieb," povedal.