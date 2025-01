Duda žiada ochranu pre Netanjahua na výročí oslobodenia Auschwitzu

Varšava 9. januára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda požiadal vládu, aby poskytla ochranu izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, ak by sa zúčastnil na oslavách 80. výročia oslobodenia nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau pri dnešnom Osvienčime. Informovala o tom vo štvrtok agentúra PAP podľa portálu Times of Israel.



V liste premiérovi Donaldovi Tuskovi Duda uviedol, že úrady by mali zaručiť Netanjahuovi nerušený pobyt v Poľsku vzhľadom na výnimočné okolnosti podujatia.



V liste podľa webovej stránky Interia Duda napísal, že ak by Netanjahu "vyjadril ochotu osobne sa zúčastniť na oslavách 80. výročia oslobodenia Osvienčimu, vláda Poľskej republiky by mala zabezpečiť jeho nerušený pobyt na území našej krajiny za týchto úplne výnimočných okolností napriek zatykaču".



"Všetky nástroje súvisiace so zabezpečením pobytu premiéra (Netanjahua) alebo akéhokoľvek iného predstaviteľa štátu... sú vzhľadom na podriadenosť služieb v rukách premiéra (Tuska) a vlády," uviedla vedúca prezidentskej kancelárie Malgorzata Paprocká.



Na Netanjahua vydal zatykač Medzinárodný trestný súd (ICC) na základe obvinení z vojnových zločinov v Pásme Gazy počas bojov proti militantnej organizácii Hamas. Poľsko ako signatár zmluvy o vytvorení ICC je povinné dodržiavať jeho rozhodnutia vrátane pripravenosti postaviť pred súd osoby obvinené zo zločinov.



Slávnostný ceremoniál na počesť oslobodenia nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora sa uskutoční 27. januára, v Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Netanjahuov hovorca však uviedol, že premiér nedostal žiadne pozvánky.