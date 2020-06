Duda získal v prvom kole prezidentských volieb 43,5 percenta hlasov

Varšava 30. júna (TASR) - Úradujúci poľský prezident Andrzej Duda zvíťazil v nedeľnom prvom kole prezidentských volieb a získal 43,5 percenta hlasov voličov. V druhom kole však musí poraziť súpera Rafala Trzaskowského, ak si chce zabezpečiť druhé funkčné obdobie. Ukázali to konečné výsledky volieb, ktoré v utorok zverejnila volebná komisia vo Varšave, informovala tlačová agentúra DPA.



Druhé kolo prezidentských volieb sa bude konať 12. júla a Duda bude súperiť s liberálnym primátorom Varšavy Trzaskowským, ktorý získal v prvom kole 30,5 percenta hlasov.



Účasť voličov na nedeľňajšom hlasovaní dosiahla 64,5 percenta a bola najvyššia za 25 rokov.



Duda zaznamenal vynikajúce výsledky na východe a juhovýchode krajiny, kde má jeho sociálno-konzervatívny program najsilnejšiu odozvu medzi ľuďmi, ale tiež v malých mestách a vidieckych oblastiach.



Trzaskowski porazil Dudu vo veľkých mestách.



Dudu podporuje vládna národno-konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS). Jeho víťazstvo by upevnilo moc strany prinajmenšom do roku 2023, keď sú naplánované ďalšie parlamentné voľby.



Ak Duda nezíska druhé päťročné obdobie v prezidentskom úrade, moc vládnej strany PiS môže zoslabnúť, keďže PiS nemá v dolnej komore parlamentu dostatočnú väčšinu na prelomenie veta prezidenta pri zákonoch.



Okrem dvoch hlavných prezidentských kandidátov sa o úrad uchádzal aj nezávislý kandidát Szymon Holownia s kresťansko-demokratickým zameraním, ktorý získal 13,9 percenta hlasov. Kandidát konzervatívno-liberálneho zoskupenia Konfederácia (Konfederacja) Krzysztof Bosak sa umiestnil štvrtý so 6,8 percenta hlasov.



Kresťansko-demokratický agrárny politik Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sa umiestnil piaty s 2,4 percenta hlasov. Ľavicový kandidát Robert Biedroň, prvý otvorene homosexuálne orientovaný prezidentský kandidát v Poľsku, si zaistil 2,2 percenta hlasov.