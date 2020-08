Dudovu inauguráciu sprevádzali tiché protesty i bojkot opozície

Poľský prezident Andrzej Duda (vľavo) zložil v parlamente prísahu a oficiálne sa ujal svojho druhého funkčného obdobia v úrade 6. augusta 2020 vo Varšave. Vpravo jeho manželka Agata Kornhauserová-Dudová. Foto: TASR/AP

Profil poľského prezidenta Andrzeja Dudu

Varšava 6. augusta (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda zložil vo štvrtok v parlamente prísahu a oficiálne sa ujal svojho druhého funkčného obdobia v úrade. Jeho inauguráciu sprevádzali opatrenia na zamedzenie šírenia nového druhu koronavírusu, ale aj tiché protesty opozície, informovala agentúra DPA.V rokovacej sále parlamentu, ktorá počas inaugurácie prezidenta býva tradične plne obsadená zákonodarcami z oboch komôr parlamentu (Senátu i Sejmu) i množstvom návštevníkov, bolo tentoraz veľa prázdnych kresiel. Inauguráciu totiž bojkotovalo mnoho poslancov patriacich k opozičnej aliancii s názvom Občianska koalícia (KO).Strany, z ktorých je KO zložená, tak chceli protestovať proti Dudovým porušovaniam ústavy, napísal na Twitteri Borys Budka, predseda najväčšej z týchto strán - Občianskej platformy (PO).Na inauguráciu prišli zákonodarcovia z inej opozičnej koalície, Ľavice. V rukách však držali výtlačky poľskej ústavy. Takýmto spôsobom chceli protestovať proti údajnej Dudovej ignorácii ústavy.Na tvárach zároveň mali rúška v dúhových farbách, čím vyjadrovali nesúhlas s nedávnymi nepriateľskými vyjadreniami Dudu voči lesbám, gejom, bisexuálom či transrodovým ľuďom a tiež dočasnému zadržaniu aktivistov z hnutia LGBT. Tých nakrátko zadržala polícia za to, že na viacero sôch vo verejnom priestore umiestnili minulý týždeň dúhové vlajky.Zákonodarkyne z Ľavice prišli na inauguráciu v pestrofarebných šatách a keď si vedľa seba posadali, vytvorili spoločne dúhu.Samotný Duda vo svojom inauguračnom prejave vyzval strany, aby aj napriek svojim politickým rozdielom boli jednotné a spolupracovali.povedal Duda a v tejto súvislosti označil za svoje priority rodinu, bezpečnosť, zamestnanosť, investície a "Druhé kolo prezidentských volieb sa v Poľsku konalo 12. júla a Duda v ňom veľmi tesne - ziskom 51,03 percenta hlasov - vyhral nad primátorom Varšavy Rafalom Trzaskowským, ktorému dalo hlas 48,97 percenta voličov, pripomína agentúra PAP.Staronový poľský prezident vo svojom inauguračnom prejave vyzdvihol tiež vysokú volebnú účasť (68,18 percenta) a zdôraznil, že, ktorú vyjadril vo voľbách. Povedal tiež, že "Andrzej Duda sa narodil 16. mája 1972 v Krakove v rodine informatika a profesora technických vied Jana Tadeusza Dudu a profesorky Janiny Milewskej-Dudovej.V roku 1996 dokončil štúdium práva na Jagelovskej univerzite v rodnom meste. Na tejto najstaršej univerzite v Poľsku pôsobil následne ako pedagogicko-vedecký pracovník.Politickú kariéru začal Andrzej Duda budovať v roku 2000, keď sa stal členom liberálnej strany Únia slobody (UW). Po parlamentných voľbách v roku 2005 nadviazal spoluprácu ako právny expert s poslaneckým klubom konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), členom ktorej sa stal v roku 2011.V rokoch 2006-07 pôsobil na ministerstve spravodlivosti, kde mal na starosti legislatívu, medzinárodnú spoluprácu a proces informatizácie súdov.Od začiatku roka 2008 bol blízkym spolupracovníkom prezidenta Lecha Kaczyňského, ktorý zahynul pri leteckom nešťastí pri ruskom Smolensku 10. apríla 2010.Po tejto tragédii a odchode z funkcie poradcu prezidenta kandidoval Andrzej Duda v tom istom roku neúspešne na post starostu Krakova; miesto získal len v mestskom zastupiteľstve. V roku 2011 bol zvolený za poslanca Sejmu - dolnej komory poľského parlamentu - a v roku 2014 sa stal poslancom Európskeho parlamentu.V decembri 2014 ho strana Právo a spravodlivosť navrhla ako pomerne neznámeho opozičného politika za svojho kandidáta v prezidentských voľbách. V druhom kole, ktoré sa konalo 24. mája 2015, porazil Duda so ziskom 51,55 percenta hlasov vtedajšiu hlavu štátu Bronislawa Komorowského. Ten získal 48,45 percenta hlasov voličov.Po zložení prezidentského sľubu sa ujal funkcie 6. augusta 2015. Vo veku 43 rokov sa stal najmladšou hlavou štátu v Európe. Andrzej Duda, ktorý sa po svojom zvolení vzdal členstva v strane Právo a spravodlivosť, označil za svoju prioritu dosiahnutie trvalej prítomnosti síl NATO v Poľsku ako bezpečnostnej záruky.V tohtoročných prezidentských voľbách podporovala Andrzeja Dudu vládna strana Právo a spravodlivosť, ktorá si víťazstvom úradujúceho prezidenta upevnila svoje pozície najmenej do roku 2023, keď budú najbližšie parlamentné voľby.Úradujúca hlava štátu porazila v druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo 12. júla 2020 svojho súpera, varšavského primátora Rafala Trzaskowského, najtesnejším rozdielom od pádu komunizmu.Na základe oficiálnych konečných výsledkov bol pomer odovzdaných hlasov 51,03 ku 48,97 percenta. Duda svoj mandát obhájil a v úrade zostane ďalšie päťročné obdobie.Andrzej Duda, ktorý sa v mladosti venoval skautingu, sa v roku 1994 oženil s Agatou Kornhauserovou, neskoršou stredoškolskou profesorkou nemčiny. Majú dcéru Kingu.