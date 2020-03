Duelu demokratov Bidena a Sandersa v TV dominovala téma koronavírusu

Washington 16. marca (TASR) - Bývalý americký viceprezident Joe Biden a senátor Bernie Sanders sa v nedeľu stretli vo svojom prvom televíznom dueli v rámci súboja o nomináciu Demokratickej strany v novembrových prezidentských voľbách. V debate zatienenej šírením koronavírusu sa obaja označili za najschopnejších previesť krajinu globálnou pandémiou. A hoci jednotne kritizovali postup prezidenta Donalda Trumpa, nezhodli sa v tom, ako by sa postavili proti rastúcej zdravotníckej a ekonomickej kríze, informovali agentúry AP a DPA.



Biden prisľúbil nasadenie armády do odstraňovania následkov a varoval, že na stabilizáciu ekonomiky by mohol byť potrebný federálny finančný záchranný program. Sanders zopakoval návrhy, ktoré dominujú v jeho kampani, keď tvrdil, že vládou prevádzkovaný systém zdravotného poistenia, aký už dlho presadzuje on sám, by umožnil Spojeným štátom reagovať na zdravotnícku krízu rýchlejšie.



"Toto je väčšie než ktokoľvek z nás - vyžaduje si to celonárodné zomknutie," povedal Biden. "Sme vo vojne s týmto vírusom... Je to vojna. Je to, akoby sme boli napadnutí zo zahraničia," vyhlásil. V súvislosti so Sandersovým programom dodal, že revolučné myšlienky nepomôžu, ľudia si želajú výsledky hneď, nie o niekoľko rokov.



Sanders v zmienke o koronavíruse tiež upozornil: "Toto je jednoznačne národný mimoriadny stav." Celá krajina podľa neho musí na túto krízu dôrazne reagovať. Je však potrebné pochopiť aj okolnosti, ktoré krízu zhoršujú. Aktuálna pandémia ukázala "neuveriteľnú slabosť a nefunkčnosť" amerického zdravotníctva, dodal Sanders s tým, že USA vynakladajú na zdravotnú starostlivosť výrazne viac ako iné krajiny, napriek tomu majú nadmerné ceny liekov, mnohých ľudí bez zdravotného poistenia a nedostatok lekárov.



Biden sa okrem toho počas duelu po prvý raz zaviazal, že ak sa stane nominantom demokratov, vyberie si ženu za svoju kandidátku na viceprezidenta. Sanders na to reagoval slovami, že by "s najväčšou pravdepodobnosťou" urobil to isté.



Vzhľadom na rozširovanie koronavírusu v USA sa televízna debata oboch politikov konala bez publika v štúdiu. Okrem toho ju s cieľom vyhnúť sa nepotrebnému cestovaniu preložili z mesta Phoenix v Arizone do hlavného mesta Washington.



Biden (77) a Sanders (78) si v súlade s odporúčaním zdravotníckych úradov nepodali ruku a postavili sa takmer dva metre od seba.



Obaja súperi, ktorí v súvislosti s koronavírusom patria do rizikovej skupiny, povedali, že robia všetky možné opatrenia, aby sa chránili pred infikovaním. Nateraz zrušili všetky veľké podujatia kampane, ktoré nahradili virtuálnymi mítingami, členovia ich tímov pracujú z domu a aj sami si často umývajú ruky.



Koronavírusová epidémia čoraz ovplyvňuje predvolebnú kampaň v USA. Dva štáty - Georgia a Louisiana - už odložil tamojšie primárky, ďalšie by mohli nasledovať. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v nedeľu odporučilo odložiť alebo zrušiť všetky podujatia v krajine s viac ako 50 účastníkmi v najbližších ôsmich týždňoch.



Na základe doterajších plánov sú v utorok na programe primárky v štyroch štátoch - Arizona, Florida, Illinois a Ohio. Po víťaznej sérii pri doterajších hlasovaniach vedie medzi demokratmi Biden s výrazným náskokom pred Sandersom. Úspešnejší z nich bude začiatkom novembra v prezidentských voľbách vyzývateľom súčasného prezidenta Donalda Trumpa, ktorý medzi republikánmi nemá vážnejšieho súpera. Biden je umierneným kandidátom, Sanders sa sám označuje za "demokratického socialistu".



Primárky potrvajú najmenej do júna. V lete sa potom budú konať stranícke nominačné zjazdy, na ktorých demokrati a republikáni oficiálne určia svojich kandidátov na prezidenta. Demokrati zasadnú v júli, republikán v auguste.