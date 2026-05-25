Dugin navrhuje prístup na internet v dávkach za dobré správanie
Moskva 25. mája (TASR) - Konzervatívny ruský filozof a nacionalistický ideológ Alexander Dugin navrhuje čo najprísnejšiu reguláciu prístupu Rusov na internet, aby nestratili svoju identitu a žili autentickejší život. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
„Rusi by mali mať prístup na internet v dávkach za dobré správanie,“ uviedol Dugin. Prístup by sa mal poskytovať najmä v zime, keď ľudia trávia viac času doma. Na jar a v lete by sa mohol obmedziť alebo úplne vypnúť, čo by Rusov podľa neho povzbudilo k väčšej osobnej komunikácii a tráveniu času offline.
Dugin už v minulosti vyhlásil, že s priateľmi je možné komunikovať aj bez internetu, pričom navrhol pískanie pod oknami a jazdu na kolobežkách. „Ak sa internet úplne vypne, najmä na jar, ľudia začnú chodiť (von), stretávať sa, zhovárať sa, navštevovať kaviarne a obchody, nadväzovať nové známosti a žiť skutočné ľudské životy a internet sa môže opäť zapnúť koncom jesene. Internet v Rusku by sa mal prispôsobiť sezónnym cyklom medveďov a motýľov,“ napísal Dugin.
Opakovane navrhol ako nevyhnutnú realitu, zosilniť štátnu kontrolu nad spoločnosťou. Podľa neho je lepšie, ak kontrolu vykonáva samotný štát, a nie vonkajšie sily. „Keď nebudú naši, budú tu cudzinci. Áno, toto je svet, v ktorom žijeme - nemáme pre vás iný svet,“ napísal s tým, že myšlienka úplnej absencie kontroly sa zdá byť lákavá, ale utopická.
Dugin patril spolu s dcérou Dariou k hlasným podporovateľom ruského útoku na Ukrajinu. Novinárku Dariu Duginovú (29) zabila v auguste 2022 bomba nastražená v jej aute.
Dugin sa pre svoje vyjadrenia ocitol na sankčnom zozname USA a na Západe je známy aj ako "Putinov mozog", hoci jeho priamy vplyv na ruského prezidenta sa spochybňuje.
V roku 1997 napísal, že územné ambície Ukrajiny predstavujú nebezpečenstvo pre celú Euráziu. Obhajuje zjednotenie ruskojazyčných a iných území vrátane Ukrajiny, pričom navrhol nové eurázijské impérium "od Dublinu po Vladivostok" pod vedením Moskvy.
