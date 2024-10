Dugin vo vinši Putinovi zaželal: Bože, ochraňuj cára!

Moskva 7. októbra (TASR) - Ruskí regionálni politici sa už niekoľko dní predbiehajú v tom, kto originálnejším spôsobom zagratuluje prezidentovi Vladimirovi Putinovi k jeho 72. narodeninám, ktoré oslavuje v pondelok. Tento deň pritom strávi výkonom povinností vyplývajúcich z jeho úradu. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Medzi prvými, kto svoje blahoželanie po polnoci zverejnil na komunikačnej platforme Telegram, bol ruský ultranacionalistický ideológ Alexandr Dugin. Jeho vinš mal podobu zvolania: "Bože, ochraňuj cára!", čo je citát z hymny ruského impéria.



Dugin (62) dlhodobo obhajuje zjednotenie ruskojazyčných území do ríše, do ktorej chce zaradiť aj Ukrajinu, píše Reuters.



Putin vykresľuje vojnu na Ukrajine ako súčasť vojny s upadajúcim Západom, ktorý podľa neho Rusko po studenej vojne ponížil tým, že zasahoval do sfér ruského vplyvu.



Putin, ktorý v roku 2022 nariadil svojim jednotkám vtrhnúť na Ukrajinu, vyhral v marci prezidentské voľby, čím sa stal prezidentom na ďalších šesť rokov s právom uchádzať sa o znovuzvolenie. Ak absolvuje obe tieto funkčné obdobia, stane sa najdlhšie vládnucich vodcom Ruska za uplynulých viac než 200 rokov.



Čečenský líder Ramzan Kadyrov, ktorý sa označuje za "Putinovho pešiaka", v pondelok prostredníctvom statusu na Telegrame tiež svojim sledovateľom pripomenul, že "dnes, priatelia, sú narodeniny nášho vodcu". Dodal, že "toto je významný deň pre celú našu vlasť."



Putinovi gratuloval už aj Alexandr Lukašenko, Západom neuznaný prezident Bieloruska, z ktorého územia ruská armáda vo februári 2022 tiež podnikla útok na Ukrajinu.