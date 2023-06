Duma odobrila v prvom čítaní nábor kriminálnikov do bojov na Ukrajine

Moskva 14. júna (TASR) - Dolná komora ruského parlamentu odobrila v stredu v prvom čítaní návrh zákona, ktorý umožní ruskému ministerstvu obrany verbovať do bojov na Ukrajinu ľudí podozrivých či prípadne aj usvedčených z trestných činov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a denníka The Guardian.



V súlade s navrhovanými legislatívnymi zmenami by ministerstvo obrany mohlo takýto vojenský kontrakt uzavrieť s osobou, ktorá je buď vyšetrovaná alebo sa jej prípadom už zaoberá súd, či dokonca aj tou, ktorá už bola z trestného činu usvedčená, avšak verdikt v jej prípade ešte nenadobudol právoplatnosť. Uvádza to Štátna duma, dolná komora parlamentu, vo svojej databáze.



O službu v armáde by sa však nemohli uchádzať ľudia usvedčení zo sexuálnych trestných činov, vlastizrady, terorizmu či extrémizmu.



Kriminálnici, ktorých by takto ministerstvo naverbovalo, by boli oslobodení od trestnej zodpovednosti buď po tom, ako by splnili podmienky vojenského kontraktu, alebo aj vtedy, ak by si za svoje výkony v boji vyslúžili ocenenie.



Ruská žoldnierska Vagnerova skupina ešte donedávna verbovala do bojov na Ukrajine odsúdencov priamo z ruských väzníc. Vo februári však informovala, že s ich náborom prestala. Aktivisti bojujúci za práva väzňov následne tvrdili, že tento postup prebralo ministerstvo obrany, ktoré v ňom však chcelo vykonať určité zmeny. Navrhované zmeny, ktorými sa teraz zaoberá Duma, nezahŕňajú nábor väzňov, respektíve osôb, ktoré si svoj trest už odpykávajú.