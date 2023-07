Duma prijala zákon, ktorý Národnej garde povolí ťažké zbrane

Moskva 19. júla (TASR) - Dolná komora ruského parlamentu – Štátna duma – schválila v stredu zákon, ktorý ruskej Národnej garde povoľuje používať ťažkú bojovú techniku vrátane tankov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Týmto zákonom sa Kremeľ usiluje posilniť svoj bezpečnostný aparát v reakcii na júnový pokus o vzburu žoldnierov z Vagnerovej skupiny.



Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin sa posledný júnový víkend pomocou svojich jednotiek pokúsil zvrhnúť ruské vojenské velenie. Neskôr však oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do táborov na Ukrajine. Veliteľ Národnej gardy Ruska generál Viktor Zolotov v reakcii na to uviedol, že jeho jednotky by mohli dostať ťažké zbrane, ako napríklad tanky.



Ruské ministerstvo obrany minulý týždeň oznámilo, že vagnerovci odovzdali ruskej armáde viac než 2000 kusov vojenskej techniky vrátane tankov a vyše 2500 ton munície.



Návrh zákona musí ešte schváliť horná komora ruského parlamentu a podpísať ho ruský prezident Vladimir Putin. Tieto kroky sú však považované za formality, píše AFP.



Národnú gardu zriadil Putin v roku 2016 s cieľom odvracať nepokoje či zakročiť voči demonštráciám, pripomína AFP. Tieto sily však plnia aj širšie úlohy vrátane účasti na invázii na Ukrajine.