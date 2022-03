Duma prijala zákon o väzení za falošné informácie o krokoch v zahranič

Moskva 22. marca (TASR) - Poslanci ruskej Štátnej dumy schválili v utorok návrh zákona, podľa ktorého za zverejnenie "falošných informácií" o pôsobení Ruska v zahraničí hrozia väzenské tresty vo výške do 15 rokov. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



Návrh zákona prijatý po treťom čítaní stanovuje podmienky väzenia a pokuty pre ľudí, ktorí "vedome zverejňujú nepravdivé informácie" o akciách ruských vládnych agentúr v zahraničí.



Prijatie legislatívy prichádza v čase, keď sa ruská vojenská invázia na Ukrajine blíži k jednému mesiacu od svojho začiatku, pripomína AFP.



V prípade, že by takéto nepravdivé informácie "spôsobili závažné dôsledky", hrozí väzenie do výšky 15 rokov, vyplýva z vyhlásenia zverejneného dolnou komorou ruského parlamentu.



Legislatívny návrh ešte potrebuje schválenie hornou komorou, Radou federácie, a podpis ruského prezidenta Vladimira Putina predtým, než sa stane zákonom, píše AFP.



Nová legislatíva rozširuje zákon schválený začiatkom marca, ktorý umožňuje trest vo výške až 15 rokov väzenia za zverejnenie nepravdivých informácií o ruskej armáde.