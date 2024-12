Duma sprísnila väzenské tresty za ozbrojenú vzburu

Moskva 17. decembra (TASR) - Ruská Štátna duma, dolná komora parlamentu, zvýšila v utorok trest udeľovaný za tzv. ozbrojenú vzburu z 12 na 15 rokov väzenia. Reagovala tak na minuloročný pokus o prevrat, ktorý zorganizoval medzičasom zosnulý vodca ruskej súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA odvolávajúcej sa na ruské štátne médiá.



V závažných prípadoch, za ktoré sa považujú napríklad tie s obeťami na životoch, sa takýto trest zvýšil z 20 rokov na doživotie, uviedla ruská tlačová agentúra TASS.



Prigožin zorganizoval so svojou Vagnerovou skupinou v júni 2023 krátku ozbrojenú vzburu proti ruskému vojenskému vedeniu, ktoré obviňoval z neefektívnosti. Povstanie však napriek značnému postupu o niekoľko hodín odvolal, a to po dohode s Kremľom, ktorý mu prisľúbil, že ho nebude stíhať. Jednou z podmienok však bol odchod Prigožina a väčšiny vagnerovcov do Bieloruska.



Prigožin presne o dva mesiace na to zahynul spolu s viacerými ďalšími vagnerovcami pri páde lietadla, ktoré sa zrútilo 23. augusta 2023 v Tverskej oblasti počas letu z Moskvy do Petrohradu.



Duma v utorok tiež sprísnila tresty pre cudzincov žijúcich v Rusku, ktorí finančne alebo organizačne podporujú útoky na bezpečnosť Ruska. DPA približuje, že týkať by sa to mohlo napríklad migrantov z krajín Strednej Ázie, ktorí pomáhali tadžickým džihádistom pri ich marcovom útoku v koncertnej sále Crocus City Hall na predmestí Moskvy, ktorý si vyžiadal vyše 130 obetí na životoch.