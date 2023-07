Dunaj ako spájajúca rieka dominuje výstave v Bruseli

Brusel 13. júla (TASR) — Výstava bulharskej maliarky tvoriacej na Slovensku Radostiny Doganovej je ďalším zo série kultúrnych podujatí, ktoré v Bruseli pod značkou Slovenský dom pripravil Generálny konzulát SR v Bruseli. Informuje o tom spravodajca TASR.



Vernisáž výstavy sa v priestoroch generálneho konzulátu konala v stredu 12. júla. Generálny konzul Andrej Michalec pripomenul, že prezentácia jej tvorby Doganovej je spojená s projektom streetart galérie 40 x 60 Brussels, ktorý do belgickej metropoly prináša súčasné slovenské umenie.



Aj toto podujatie sa uskutočnilo v rámci iniciatívy sprostredkúvať krajanom zo Slovenska kontakt so slovenskou kultúrnou scénou.



Michalec uviedol, že výstava je umiestnená v priestoroch, kde sa v minulosti nachádzal ateliér belgického impresionistického maliara Franza Charleta. Výtvarníčka Radostina Doganová tu vystavuje svoje obrazy z cyklu Vlny, ktoré sú inšpirované riekou Dunaj. Slnečné počasie prialo aj obrazom vystaveným v exteriéri a akcentovalo tému vĺn a vody, pohybu, svetla a času, ktoré oživili aj priestory v areáli konzulátu zvyčajne nevyužité.



Átrium počas vernisáže zaplnili skupinky diskutujúcich krajanov a zahraničných hostí, vrátane tých z radov bulharskej komunity. Pozvanie na vernisáž prijal aj veľvyslanec Bulharska v Belgicku Plamen Bončev.



"Európsky veľtok spája dve krajiny, ktoré sú pre Radostinu Doganovú určujúce: Bulharsko, odkiaľ pochádza, a Slovensko, kde žije a tvorí. Jej obrazy nepriniesli len osvieženie, ale aj inšpiráciu, možnosť zamyslieť sa, meditovať nad témou plynutia. Som veľmi rád, že sa výstavu podarilo zorganizovať, a že môžeme privítať Radostinu Doganovú. Jej umelecká rezidencia v Bruseli je prvým zo série tvorivých pobytov, na ktorej náš úrad spolupracuje so slovenským umeleckým kolektívom 40 x 60 Brussels," uviedol Michalec pri otváraní výstavy.



Projekt streetart galérie 40 x 60 Brussels zastupovala jeho umelecká manažérka a slovenská výtvarníčka Martina Rötlingová, ktorá v súčasnosti žije a tvorí v Antverpách.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)