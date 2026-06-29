Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. jún 2026Meniny má Peter a Pavol
< sekcia Zahraničie

Dunaj je prehriaty, museli znížiť výkon jadrových reaktorov v Paksi

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Toto zníženie nemá nijaký negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť ani na životné prostredie, zdôraznil OAH.

Autor TASR
Budapešť 29. júna (TASR) - Po sobotňajšom znížení výkonu v maďarskej jadrovej elektrárni Paks kvôli prehriatej vode Dunaja, ktorou sú reaktory chladené, znížili v nedeľu výkon o ďalších 320 MW. Vyplýva to z vyhlásenia maďarského Úradu pre atómovú energiu OAH zverejneného na webovej stránke OAH, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Po predchádzajúcom, sobotnom znížení výkonu o 243 MW, došlo v nedeľu k ďalšiemu zníženiu výkonu o 320 MW, celkovo teda o 563 MW. Toto zníženie nemá nijaký negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť ani na životné prostredie, zdôraznil OAH.

Úrad nepretržite monitoruje stav blokov a o zmenách výkonu presahujúcich 100 MW bude verejnosť aj naďalej informovať. Opakované zníženie výkonu sa uskutočnilo s cieľom dodržať environmentálne limity týkajúce sa teploty vody, čo nemá žiadny vplyv na úroveň jadrovej bezpečnosti. K dispozícii sú technológie a rezervy, s ktorými by bolo chladenie elektrárne Paks zabezpečené aj v extrémnych podmienkach, a to aj pri prietoku vody nižšom až o 90 percent oproti priemeru alebo pri vysokej teplote vody, píše OAH.


(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z pondelka 29. na utorok 30. júna

MAŤAVKOVÁ: Ligu majstrov v Lyone a proti Chelsea mi nevezme už nikto

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás pekelne teplý víkend. Čo bude potom?

OTESTUJTE SA: Ako sa ochrániť pred horúčavami?