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Dunaj je prehriaty, museli znížiť výkon jadrových reaktorov v Paksi
Toto zníženie nemá nijaký negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť ani na životné prostredie, zdôraznil OAH.
Autor TASR
Budapešť 29. júna (TASR) - Po sobotňajšom znížení výkonu v maďarskej jadrovej elektrárni Paks kvôli prehriatej vode Dunaja, ktorou sú reaktory chladené, znížili v nedeľu výkon o ďalších 320 MW. Vyplýva to z vyhlásenia maďarského Úradu pre atómovú energiu OAH zverejneného na webovej stránke OAH, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Po predchádzajúcom, sobotnom znížení výkonu o 243 MW, došlo v nedeľu k ďalšiemu zníženiu výkonu o 320 MW, celkovo teda o 563 MW. Toto zníženie nemá nijaký negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť ani na životné prostredie, zdôraznil OAH.
Úrad nepretržite monitoruje stav blokov a o zmenách výkonu presahujúcich 100 MW bude verejnosť aj naďalej informovať. Opakované zníženie výkonu sa uskutočnilo s cieľom dodržať environmentálne limity týkajúce sa teploty vody, čo nemá žiadny vplyv na úroveň jadrovej bezpečnosti. K dispozícii sú technológie a rezervy, s ktorými by bolo chladenie elektrárne Paks zabezpečené aj v extrémnych podmienkach, a to aj pri prietoku vody nižšom až o 90 percent oproti priemeru alebo pri vysokej teplote vody, píše OAH.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Po predchádzajúcom, sobotnom znížení výkonu o 243 MW, došlo v nedeľu k ďalšiemu zníženiu výkonu o 320 MW, celkovo teda o 563 MW. Toto zníženie nemá nijaký negatívny vplyv na jadrovú bezpečnosť ani na životné prostredie, zdôraznil OAH.
Úrad nepretržite monitoruje stav blokov a o zmenách výkonu presahujúcich 100 MW bude verejnosť aj naďalej informovať. Opakované zníženie výkonu sa uskutočnilo s cieľom dodržať environmentálne limity týkajúce sa teploty vody, čo nemá žiadny vplyv na úroveň jadrovej bezpečnosti. K dispozícii sú technológie a rezervy, s ktorými by bolo chladenie elektrárne Paks zabezpečené aj v extrémnych podmienkach, a to aj pri prietoku vody nižšom až o 90 percent oproti priemeru alebo pri vysokej teplote vody, píše OAH.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)