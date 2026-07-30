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Dunaj klesol na rekordné minimum, ochromená je doprava aj energetika
Voda v Dunaji, druhej najdlhšej rieke v Európe, klesla na niektorých úsekoch na rekordné minimum v dôsledku dlhotrvajúceho nedostatku dažďa a po sebe nasledujúcich vĺn horúčav.
Autor TASR
Bukurešť 30. júla (TASR) - Turistický prístav na brehu Dunaja v rumunskom meste Corabia je vyľudnený, s výnimkou niekoľkých rekreačných člnov uviaznutých v riasach. Hladina rieky je taká nízka, že plavidlá sa pre piesočné nánosy už nedokážu dostať nikam. Hladina rieky klesla na rekordné minimum, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Voda v Dunaji, druhej najdlhšej rieke v Európe, klesla na niektorých úsekoch na rekordné minimum v dôsledku dlhotrvajúceho nedostatku dažďa a po sebe nasledujúcich vĺn horúčav, ktoré kontinent sužujú už od mája. Krajiny pozdĺž 2850 kilometrov dlhého toku – od prameňa v pohorí Čierny les (Schwarzwald) v západnom Nemecku až po ústie do Čierneho mora na východe Rumunska – pociťujú tieto dôsledky.
Od Slovenska a Maďarska v strednej Európe až po Rumunsko a Bulharsko na východe nemôžu lode premávať plne naložené a majú dlhé čakacie doby. Maďarsko znížilo výkon svojej jadrovej elektrárne, ktorá pri chladení potrebuje vodu z Dunaja, zatiaľ čo Rumunsko odstavilo oba reaktory elektrárne Cernavoda. Stalo sa tak vôbec prvýkrát, čo boli oba reaktory odstavené súčasne z dôvodu nízkej hladiny vody, pripomína AFP.
Súčasné sucho ešte viac zhoršila klimatická zmena spôsobená človekom, vyplýva zo správy, ktorú minulý týždeň zverejnili vedci z medzinárodnej skupiny World Weather Attribution. V Rumunsku a na Slovensku bolo zaznamenané 30-ročné minimum výšky hladiny Dunaja a v Maďarsku je vôbec najnižšia v histórii meraní.
Trajektová doprava medzi Rumunskom a Bulharskom je v dvoch oblastiach dočasne pozastavená. V Bulharsku museli tento týždeň evakuovať výletnú loď s takmer 200 pasažiermi po tom, ako uviazla na plytčine.
Zasiahnutá je aj komerčná nákladná doprava. „Nákladné lode sú nútené čakať alebo sa plaviť s obmedzeným nákladom,“ uviedol pre AFP hovorca bulharskej vládnej agentúry pre správu Dunaja.
V Rumunsku je hladina vody na niektorých úsekoch už jeden meter pod minimálnou úrovňou splavnosti. „Ide o výnimočnú situáciu... Sme prekvapení touto veľmi, veľmi nízkou hladinou,“ povedal pre AFP Adrian Maizel zo správy monitorujúcej dopravu na Dunaji.
Obe krajiny zaznamenali nízku hladinu ešte podstatne skôr ako minulý rok, píše AFP. V maďarskom hlavnom meste Budapešť, ktoré leží vyššie proti prúdu, klesla rieka na najnižšiu úroveň od začiatku meraní. Desiatky maďarských miest a dedín pozdĺž rieky zaviedli počas júnových horúčav obmedzenia v spotrebe vody. V júli boli pozastavené aj viaceré vyhliadkové plavby.
Na slovenskom vodnom diele Gabčíkovo, ktoré sa nachádza ešte vyššie proti prúdu, sa spomalila prevádzka plavebných komôr, čo predlžuje čakacie doby, a kapitáni lodí sú vyzývaní, aby dôkladne kontrolovali, či sú ich plavidlá schopné plavby.
Voda v Dunaji, druhej najdlhšej rieke v Európe, klesla na niektorých úsekoch na rekordné minimum v dôsledku dlhotrvajúceho nedostatku dažďa a po sebe nasledujúcich vĺn horúčav, ktoré kontinent sužujú už od mája. Krajiny pozdĺž 2850 kilometrov dlhého toku – od prameňa v pohorí Čierny les (Schwarzwald) v západnom Nemecku až po ústie do Čierneho mora na východe Rumunska – pociťujú tieto dôsledky.
Od Slovenska a Maďarska v strednej Európe až po Rumunsko a Bulharsko na východe nemôžu lode premávať plne naložené a majú dlhé čakacie doby. Maďarsko znížilo výkon svojej jadrovej elektrárne, ktorá pri chladení potrebuje vodu z Dunaja, zatiaľ čo Rumunsko odstavilo oba reaktory elektrárne Cernavoda. Stalo sa tak vôbec prvýkrát, čo boli oba reaktory odstavené súčasne z dôvodu nízkej hladiny vody, pripomína AFP.
Súčasné sucho ešte viac zhoršila klimatická zmena spôsobená človekom, vyplýva zo správy, ktorú minulý týždeň zverejnili vedci z medzinárodnej skupiny World Weather Attribution. V Rumunsku a na Slovensku bolo zaznamenané 30-ročné minimum výšky hladiny Dunaja a v Maďarsku je vôbec najnižšia v histórii meraní.
Trajektová doprava medzi Rumunskom a Bulharskom je v dvoch oblastiach dočasne pozastavená. V Bulharsku museli tento týždeň evakuovať výletnú loď s takmer 200 pasažiermi po tom, ako uviazla na plytčine.
Zasiahnutá je aj komerčná nákladná doprava. „Nákladné lode sú nútené čakať alebo sa plaviť s obmedzeným nákladom,“ uviedol pre AFP hovorca bulharskej vládnej agentúry pre správu Dunaja.
V Rumunsku je hladina vody na niektorých úsekoch už jeden meter pod minimálnou úrovňou splavnosti. „Ide o výnimočnú situáciu... Sme prekvapení touto veľmi, veľmi nízkou hladinou,“ povedal pre AFP Adrian Maizel zo správy monitorujúcej dopravu na Dunaji.
Obe krajiny zaznamenali nízku hladinu ešte podstatne skôr ako minulý rok, píše AFP. V maďarskom hlavnom meste Budapešť, ktoré leží vyššie proti prúdu, klesla rieka na najnižšiu úroveň od začiatku meraní. Desiatky maďarských miest a dedín pozdĺž rieky zaviedli počas júnových horúčav obmedzenia v spotrebe vody. V júli boli pozastavené aj viaceré vyhliadkové plavby.
Na slovenskom vodnom diele Gabčíkovo, ktoré sa nachádza ešte vyššie proti prúdu, sa spomalila prevádzka plavebných komôr, čo predlžuje čakacie doby, a kapitáni lodí sú vyzývaní, aby dôkladne kontrolovali, či sú ich plavidlá schopné plavby.