Duncovová neuspela s odvolaním na Najvyššom súde

Moskva 27. decembra (TASR) - Ruská politička Jekaterina Duncovová, ktorá propaguje víziu mierového a demokratického Ruska, neuspela v stredu na Najvyššom súde s odvolaním proti rozhodnutiu Ústrednej volebnej komisie zamietnuť jej prezidentskú kandidatúru. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Ústredná volebná komisia cez víkend zdôvodnila svoje zamietavé stanovisko údajnými "chybami v dokumentoch" potrebných pre zaregistrovanie kandidatúry, ktoré bývalá nezávislá novinárka a komunálna politička Duncovová odovzdala 20. decembra.



Duncovová (40) chcela byť v ruských prezidentských voľbách v marci 2024 opozičnou vyzývateľkou dlhoročného prezidenta Vladimira Putina. Propaguje víziu "humánneho" a demokratického Ruska, ktoré bude "mierové, priateľské a ochotné spolupracovať s každým na princípe rešpektu".



Po zamietnutí odvolania na Najvyššom súde politička na sociálnej sieti uviedla, že začne pracovať na vytvorení vlastnej politickej strany, ktorá bude presadzovať "mier, slobodu a demokraciu".



Duncovová požiadala lídrov ruskej liberálnej strany Jabloko, aby ju nominovali za svoju prezidentskú kandidátku. Zakladateľ strany Grigorij Javlinskij však bol proti tejto myšlienke. Svojich kandidátov do prezidentských volieb už predstavilo viacero politických subjektov, pripomína AP.



Ruský parlament tento mesiac stanovil pre prezidentské voľby termín 17. marca 2024. Hlasovanie bude ale fakticky trvať tri dni – od 15. do 17. marca.



Vďaka pevnej kontrole nad politickým systémom v Rusku, ktorú si Putin vybudoval za 24 rokov pri moci, je jeho znovuzvolenie v marci takmer isté. Jeho verejne známi kritici, ktorí by mohli byť jeho vážnymi vyzývateľmi, sú buď vo väzení, alebo žijú v zahraničí, a väčšina nezávislých médií je zakázaná, skonštatovala AP.