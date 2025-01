Duran Duran vystúpia v Taliansku 40 rokov po prvom tamojšom koncerte

Rím 24. januára (TASR) - Štyri desaťročia po svojom prvom vystúpení v Taliansku sa britská skupina Duran Duran v júni opäť predstaví v troch talianskych mestách. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy tlačovej agentúry ANSA. Prvé vystúpenie novoromantickej a novovlnovej formácie sa datuje na rok 1985 v rámci hudobného festivalu v ligúrskom meste Sanremo.



Formácia, ktorá sa začiatkom 80. rokov okrem hitov Girls on Film a Planet Earth preslávila sériou okázalých videoklipov, bude koncertovať 15. a 16. júna v rímskom historickom športovisku Circus Maximus. Ďalej 18. júna na festivale Fiera del Levante v meste Bari a 20. júna na podujatí I-DAYS v Miláne.



Kapelu, ktorá vznikla v roku 1978 v Birminghame, uviedli v roku 2022 do Rokenrolovej siene slávy. Dosiaľ sa predalo viac ako 100 miliónov jej nahrávok. S 18 singlami, ktoré sa dostali na vrchol americkej hitparády, 21 hitmi v Top 20 v Spojenom kráľovstve a niekoľkými úspešnými piesňami v Taliansku si Duran Duran upevnili pozíciu jednej z najvplyvnejších a najstabilnejších skupín v histórii hudby, konštatuje ANSA.



Skupina tiež napísala a nahrala "A View to a Kill" - jedinú pieseň k "bondovke", ktorá sa dostala na vrchol amerického rebríčka Billboard Hot 100. Duran Duran spolupracovali tiež s filmovými tvorcami vrátane nedávno zosnulého Davida Lyncha, ktorý režíroval jeden z jej najúspešnejších koncertných filmov.



Formácia sa môže pochváliť nadčasovými hitmi, okrem vyššie spomenutých aj "Hungry Like the Wolf", "Save a Prayer", "The Wild Boys", "Ordinary World", či "Come Undone". Na vystúpeniach v Taliansku zaznejú i skladby z ich najnovšieho albumu "Danse Macabre", ktorý vyšiel v októbri 2023.



Pôvodnú zostavu skupiny tvorili Simon Le Bon (spev), Andy Taylor (gitara), John Taylor (basová gitara), Roger Taylor (bicie nástroje) a Nick Rhodes (klávesové nástroje).