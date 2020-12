Durham skúma vyšetrovanie Muellera z pozície osobitného vyšetrovateľa

Washington 2. decembra (TASR) - Americký minister spravodlivosti William Barr v utorok informoval, že poskytol mimoriadnu ochranu prokurátorovi Johnovi Durhamovi, ktorý je poverený preskúmaním vyšetrovania údajných ruských zásahov do amerických prezidentských volieb v roku 2016, ktoré svojho času viedol Robert Mueller. Durham tak vďaka Barrovi získal kompetencie osobitného vyšetrovateľa, ktoré mu umožňujú skúmanie vyšetrovania dokončiť bez toho, aby ho bolo možné z tejto pozície ľahko prepustiť, informovala agentúra AP.



Barr povedal agentúre AP, že prokurátora Durhama vymenoval v ešte októbri za osobitného vyšetrovateľa na základe rovnakého predpisu, v súlade s ktorým sa takýmto vyšetrovateľom stal aj Robert Mueller. Barr pritom uviedol, že chcel Durhamovi a jeho tímu dožičiť dosť času na to, aby "boli schopní dokončiť svoju prácu bez ohľadu na výsledok (aktuálnych) prezidentských volieb".



Volebný tím novozvoleného prezidenta Joea Bidena, Trumpovho demokratického rivala v novembrových voľbách, sa k oznámeniu o Durhamej novej funkcii v rámci vyšetrovania bezprostredne nevyjadril.



Durham momentálne preveruje práve Muellerovo vyšetrovanie, pričom sa zameriava najmä na správanie agentov amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Podľa platných predpisov ho z takejto pozície môže odvolať len minister spravodlivosti, a to iba v prípade špecifických dôvodov, akými sú napríklad zneužitie úradnej moci, zanedbanie povinnosti či konflikt záujmov, pričom minister tieto dôvody musí zdokumentovať, uvádza AP.



Mueller vyšetroval údajné prepojenie Ruska a prezidentskej kampane Donalda Trumpa v roku 2016. Vyšetrovanie ukončil 22. marca 2019. Mueller dospel k záveru, že zasahovanie Ruska bolo "rozsiahle a systematické", nenašiel však dôkazy o tajnom spolčení Trumpovho volebného štábu s Ruskom. Samotný Trump však tieto obvinenia dlhodobo odmieta a videl v nich pokus o podkopanie dôveryhodnosti svojho vtedajšieho volebného víťazstva. Vyšetrovanie Muellera označoval tiež ako politicky motivovaný "hon na čarodejnice".