Durínske úrady preveria, či je volebné víťazstvo politika z AfD platné

Berlín 27. júna (TASR) - Nemecká spolková krajina Durínsko oficiálne preverí politika Roberta Sesselmanna zo strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). Existujú totiž pochybnosti o právoplatnosti jeho zvolenia za šéfa samosprávy okresu Sonnenberg vo víkendových voľbách, keďže podľa nemeckej tajnej služby je AfD pravicovo extrémistická strana. Oznámila to krajinská ministerka vnútra Katharina Schenková. TASR informuje na základe správy DPA.



Durínsky volebný zákon stanovuje, že okresným predsedom sa nemôže stať osoba, "ktorá neposkytuje záruku, že sa bude vždy zasadzovať za slobodný demokratický poriadok v zmysle základného zákona Nemecka a krajinskej ústavy," konštatuje DPA. Strana AfD založená pred desiatimi rokmi údajne pripomína mnohým Nemcom nacistickú stranu NSDAP, ktorá rozpútala druhú svetovú vojnu a spáchala holokaust.



Šéf durínskej tajnej služby Stephan Kramer v rozhovore pre izraelskú televíziu Kan vyhlásil, že ak sa AfD niekedy dostane do spolkovej vlády, z Nemecka aj so svojou rodinou odíde. Kramer v minulosti 15 rokov pôsobil na poste generálneho tajomníka Ústrednej rady Židov v Nemecku.



Ferda Atamanová, ktorá vedie Spolkový antidiskriminačný úrad, skonštatovala, že volebné víťazstvo Sesselmanna predstavuje "historické dno nemeckej demokracie".



"Mnohých ľudí v Nemecku desí, keď strana, ktorá sa javí ako otvorene neľudská, získava moc určovať veci," dodala Atamanová. Podľa nej sa o svoje ústavné práva obávajú najmä ľudia so zdravotným postihnutím, migranti či členovia LGBTI komunity.



Napriek tomu, že AfD v prieskumoch verejnej mienky už niekoľko týždňov rastie, podľa nového prieskumu by deväť z desiatich občanov Nemecka nepovažovalo kancelára z tejto strany za žiaduceho, konštatuje DPA.