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Durov kritizuje ruskú internetovú cenzúru
Spoločnosť Apple odstránila 3. júna ruskú štátom podporovanú aplikáciu Max z App Store.
Autor TASR
Moskva 8. júna (TASR) - Miliardár a zakladateľ Telegramu Pavel Durov v príspevku na svojej sociálnej sieti kritizoval ruskú internetovú cenzúru a technologickú politiku Kremľa, pretože to podľa jeho slov napomáha americkej kybernetickej špionáži. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
„Internetová blokáda odsunula Rusko ešte ďalej od ‚digitálnej suverenity‘,“ napísal Durov s odkazom na dlhodobý cieľ Kremľa izolovať svoju webovú infraštruktúru a znížiť závislosť od zahraničných technológií.
Spoločnosť Apple odstránila 3. júna ruskú štátom podporovanú aplikáciu Max z App Store. Podľa Durova však každá domáca aj zahraničná aplikácia bežiaca na iOS a Androide je „vystavená cielenému sledovaniu a cenzúre zo strany USA prostredníctvom zadných vrátok a obchodov s aplikáciami“. „Ide len o zmenu obalu bez zmeny jadra reality. Nič iné ako Potemkinove dediny s výraznou príchuťou korupcie,“ napísal.
Ruská bezpečnostná služba FSB začiatkom júna obvinila veľké webhostingové spoločnosti, že pomáhajú západným spravodajským agentúram špehovať vysokopostavených ruských predstaviteľov prostredníctvom ich infikovaných iPhonov.
Durov má okrem ruského aj občianstvo Spojených arabských emirátov a Francúzska. V príspevku kritizoval ruské úrady za odliv pracovníkov, ktorí sú schopní vytvoriť domáci operačný systém pre smartfóny.
„Ruský predstaviteľ, ktorý pod rúškom ‚digitálnej suverenity‘ rozbil internet a hodil krajinu o desaťročia späť, si zaslúži medailu za národnú bezpečnosť – od USA,“ napísal. Sociálna sieť Telegram sa v Rusku stala ťažšie používateľná, pretože úrady spomaľujú rýchlosť sťahovania a blokujú na nej videohovory a hlasové hovory. Podobne sú na tom aj aplikácie Signal a WhatsApp.
Telegram odmietol obvinenia, že umožňuje trestnú a teroristickú činnosť a svoje obmedzenia označil za pokus prinútiť Rusov prejsť na oficiálnu aplikáciu Max. Podľa kritikov vrátane Durova bol MAX vytvorený na hromadné sledovanie a presadzovanie cenzúry v Rusku.
Durov bol v auguste 2024 po prílete do Francúzska zadržaný, pretože Telegram dlhodobo nedostatočne spolupracoval s tamojšími orgánmi činnými v trestnom konaní. Neskôr boli obvinenia voči nemu zmiernené a môže cestovať (najmä do Dubaja), ale vyšetrovanie proti nemu stále prebieha a ešte nie je právne „očistený“.
„Internetová blokáda odsunula Rusko ešte ďalej od ‚digitálnej suverenity‘,“ napísal Durov s odkazom na dlhodobý cieľ Kremľa izolovať svoju webovú infraštruktúru a znížiť závislosť od zahraničných technológií.
Spoločnosť Apple odstránila 3. júna ruskú štátom podporovanú aplikáciu Max z App Store. Podľa Durova však každá domáca aj zahraničná aplikácia bežiaca na iOS a Androide je „vystavená cielenému sledovaniu a cenzúre zo strany USA prostredníctvom zadných vrátok a obchodov s aplikáciami“. „Ide len o zmenu obalu bez zmeny jadra reality. Nič iné ako Potemkinove dediny s výraznou príchuťou korupcie,“ napísal.
Ruská bezpečnostná služba FSB začiatkom júna obvinila veľké webhostingové spoločnosti, že pomáhajú západným spravodajským agentúram špehovať vysokopostavených ruských predstaviteľov prostredníctvom ich infikovaných iPhonov.
Durov má okrem ruského aj občianstvo Spojených arabských emirátov a Francúzska. V príspevku kritizoval ruské úrady za odliv pracovníkov, ktorí sú schopní vytvoriť domáci operačný systém pre smartfóny.
„Ruský predstaviteľ, ktorý pod rúškom ‚digitálnej suverenity‘ rozbil internet a hodil krajinu o desaťročia späť, si zaslúži medailu za národnú bezpečnosť – od USA,“ napísal. Sociálna sieť Telegram sa v Rusku stala ťažšie používateľná, pretože úrady spomaľujú rýchlosť sťahovania a blokujú na nej videohovory a hlasové hovory. Podobne sú na tom aj aplikácie Signal a WhatsApp.
Telegram odmietol obvinenia, že umožňuje trestnú a teroristickú činnosť a svoje obmedzenia označil za pokus prinútiť Rusov prejsť na oficiálnu aplikáciu Max. Podľa kritikov vrátane Durova bol MAX vytvorený na hromadné sledovanie a presadzovanie cenzúry v Rusku.
Durov bol v auguste 2024 po prílete do Francúzska zadržaný, pretože Telegram dlhodobo nedostatočne spolupracoval s tamojšími orgánmi činnými v trestnom konaní. Neskôr boli obvinenia voči nemu zmiernené a môže cestovať (najmä do Dubaja), ale vyšetrovanie proti nemu stále prebieha a ešte nie je právne „očistený“.