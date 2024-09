Durov: Problematický obsah už nie je prístupný na Telegrame

Paríž 24. septembra (TASR) - Zakladateľ sociálnej siete Telegram Pavel Durov v pondelok oznámil, že jeho platforma bude poskytovať informácie orgánom činným v trestnom konaní. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AFP.



Podľa Durova Telegram aktualizoval zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov. Bude tak "v reakcii na platné právne požiadavky" úradom poskytovať podrobnosti o porušovateľoch podmienok vrátane internetových IP adries a telefónnych čísel.



Funkciu Vyhľadávanie v Telegrame "zneužili ľudia, ktorí porušili naše zmluvné podmienky, na predaj nelegálneho tovaru", napísal Durov pre 13 miliónov sledovateľov svojho osobného kanála.



Počas posledných týždňov zamestnanci Telegramu prostredníctvom nástrojov umelej inteligencie zabezpečili, že "všetok problematický obsah, ktorý sme identifikovali vo Vyhľadávaní, už nie je prístupný", priblížil.



"Zatiaľ čo 99,999 percenta používateľov Telegramu nemá nič spoločné s trestnou činnosťou, 0,001 percenta používateľov zapojených do nezákonných aktivít vytvára zlý obraz celej platformy a ohrozuje záujmy takmer miliardy používateľov," napísal v príspevku.



Telegram po vyhlásení svojho zakladateľa Durova nezaznamená výrazný odliv používateľov, uviedol pre agentúru TASS Pavel Pokrovskij zo spoločnosti pre informačnú bezpečnosť Angara Security.



"Ak dôjde k odlivu, bude to medzi publikom, ktoré využívalo Telegram na nejakú nelegálnu činnosť. Toto publikum jednoducho pôjde do nejakých iných služieb, našťastie ich je dosť," uzavrel Pokrovskij.



Durova zatkli francúzske úrady 24. augusta, keď súkromným lietadlom priletel na letisko Le Bourget pri Paríži z Azerbajdžanu. Stíhajú ho v spojitosti s trestnými činmi na Telegrame vrátane podvodov, prania špinavých peňazí či detskej pornografie.



Po štyroch dňoch ho z väzby podmienečne prepustili na kauciu päť miliónov eur. Má zakázané opustiť Francúzsko a musí sa dvakrát týždenne hlásiť na policajnej stanici.



Tridsaťdeväťročný Durov má občianstvo Ruska, Francúzska a Spojených arabských emirátov. Narodil sa v Rusku a v roku 2014 z krajiny odišiel, pretože podľa vlastných slov odmietol splniť požiadavky Kremľa na zrušenie opozičných komunít na svojej sociálnej sieti VKontakte.



Jeho nová sociálna sieť Telegram sa po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 stala hlavným zdrojom nefiltrovaného a často zavádzajúceho obsahu pochádzajúceho od oboch strán konfliktu.