Durov sa má v stredu dozvedieť o vznesení obvinení či ďalšej väzbe

Paríž 28. augusta (TASR) - Zakladateľ a generálny riaditeľ platformy Telegram Pavel Durov by sa mal v stredu dozvedieť, či budú voči nemu vznesené obvinenia, prípadne či zostane vo väzbe. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Francúzske úrady zadržali Durova (39) v sobotu na letisku Paríž - Le Bourget, kam podnikateľ pricestoval súkromným lietadlom z Azerbajdžanu. Súdne úrady dobu jeho zadržania opakovane predĺžili, vo väzbe ho však môžu držať najviac 96 hodín, píše AFP.



Voči Durovovi je vedené vyšetrovanie na základe podozrení z 12 trestných činov spojených nedostatočným obmedzením extrémistického obsahu na Telegrami, uviedli zdroje oboznámené s vyšetrovaním.



Durov sa narodil v Rusku, kde žil až do roku 2014. Krajinu opustil, pretože podľa vlastných slov odmietol požiadavky úradov na zrušenie opozičných komunít na sociálnej sieti VKontakte, ktorú založil a neskôr predal. Odmieta aj požiadavky západných bezpečnostných zložiek. V súčasnosti má občianstvo Francúzska a Spojených arabských emirátov.



Šifrovaná platforma Telegram so sídlom v Dubaji sa považuje za alternatívu k americkým sociálnym sieťam, ktoré sú kritizované za komerčné zneužívanie osobných údajov používateľov. Telegram tvrdí, že nikdy nezverejní informácie o svojich používateľoch.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok oznámil, že Durov bol zadržaný v rámci vyšetrovanie a nešlo o politické rozhodnutie.