Dušanbe odsúdilo útok nožom na dieťa v Rusku
Ruské médiá podľa agentúry AFP informovali, že podozrivý Timofej K. sledoval neonacistické kanály a niekoľko dní pred útokom poslal svojim spolužiakom rasistický manifest.
Dušanbe 17. decembra (TASR) - Tadžikistan v stredu odsúdil útok v Rusku, pri ktorom starší žiak nožom smrteľne zranil desaťročného tadžického chlapca. Podľa Dušanbe bol útok motivovaný etnickou nenávisťou. Moskva vyjadrila tadžickej strane sústrasť a prisľúbila vec vyšetriť nezávisle. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podozrivým z útoku nožom, ku ktorému došlo v utorok v jednej zo škôl v obci Gorki-2 v Moskovskej oblasti, je 15-ročný žiak deviatej triedy Timofej K. Motív jeho činu podľa ruských úradov nateraz nie je známy. Tadžické úrady potvrdili, že obeťou sa stal desaťročný Tadžik.
Dušanbe odovzdalo ruskému veľvyslancovi nótu požadujúcu, aby Rusko vykonalo okamžité, objektívne a nestranné vyšetrovanie tragického incidentu, uviedlo vo vyhlásení ministerstvo zahraničných vecí.
Tadžické ministerstvo vnútra v samostatnom vyhlásení vyjadrilo obavy, že tento útok poslúži ako „zámienka pre podnecovanie a provokácie zo strany určitých radikálnych nacionalistických skupín k páchaniu podobných zločinov“.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo „svoju najhlbšiu sústrasť tadžickej strane, rodinám zosnulých a obetiam útoku“, uviedla jeho hovorkyňa Marija Zacharovová. Dodala, že Moskva urobí všetko potrebné, aby zabezpečila nestranné a objektívne vyšetrovanie incidentu.
V Rusku pracujú státisíce Tadžikov, mnohí z nich majú aj ruské občianstvo. Podľa Svetovej banky tvoria platby posielané migrantmi príbuzným v Tadžikistane takmer polovicu HDP tejto stredoázijskej krajiny.
