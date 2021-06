Dušek: Covid sa v Prahe šírí hlavne medzi mladými ľuďmi

Praha 30. júna (TASR) - Nový koronavírus sa v Česku momentálne najviac šíri v Prahe, a to najmä medzi mladými ľuďmi vo veku 16 -29 rokov. Táto skupina má vzhľadom na svoj životný štýl viac kontaktov a je u nej aj menší záujem dať sa zaočkovať. Uviedol to v stredu riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek, ktorého cituje spravodajský server Novinky.cz



Aktuálne sa podľa Duška zastavil pokles epidémie v zmysle počtu novoinfikovaných. Zdôraznil však, že nejde o celoplošnú záležitosť. „Prevažná väčšina krajov zachytáva zopár prípadov denne. Výnimkou je Praha, tam sa pokles zastavil už pred niekoľkými dňami a teraz to trochu narastá," konštatoval Dušek.



Vírusová nálož u mladých ľudí v Prahe vo veku 16 - 19 a 20 - 29 rokov postupne rastie, čo určite nejako súvisí s ich životným štýlom i množstvom rizikových kontaktov, ktoré má táto skupina logicky najvyššie.



Šéf Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky sa tiež domnieva, že sa nejde o dramatický efekt predošlého uvoľňovania protipandemických opatrení. To by sa totiž prejavilo už skôr.



„Vidíme zmenu správania mladej populácie, ktorá je relatívne málo preočkovaná, a teda sa ľahšie nakazí," povedal šéf zdravotníckych štatistikov. Vývoj v metropole ČR zároveň označil za „déja vu". Vlani vraj bola situácia podobná.



„Stále nemáme komunitnú ochranu, nie sme dostatočne preočkovaní a stále máme veľký potenciál, aby sa epidémia znovu otočila a začala rásť," pripomenul Dušek a vyzval ľudí, aby sa nechali zaočkovať.