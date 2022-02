Dušek: Omikron už v Česku kulminoval

Praha 23. februára (TASR) - Aktuálna vlna covidovej epidémie v Česku, predstavovaná variantom omikron, je podľa riaditeľa Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislava Dušeka za svojím vrcholom a ďalšia kulminácia nie je pravdepodobná. Ukazovatele klesajú vo všetkých vekových kategóriách a do bezpečných čísel by sa ČR mala dostať v druhej polovici marca. Informuje o tom v stredu portál Novinky.cz.



Dušek tradične vystúpil pred poslancami na rokovaní výboru pre zdravotníctvo. Okrem iného povedal, že vo všetkých vekových kategóriách teraz epidémia klesá a kulminácia sa skončila.



Podľa neho je v Česku stále približne 300.000 rizikových dôchodcov, ktorí nie sú očkovaní a nie sú ani chránení imunitou po prekonanom ochorení. Dušek tvrdí, že denne stále umiera zhruba 40 ľudí, ktorí sú pozitívni na covid. Či je u nich COVID-19 príčinou úmrtia, sa bude ešte len určovať.



Ďalšia eskalácia epidémie a zahltenie nemocníc nie sú teraz pravdepodobné, uviedol Dušek. Podľa aktuálnych dát za uplynulých sedem dní pripadá v Česku na 100.000 obyvateľov 809 novo nakazených. Na bezpečné hodnoty, ktoré sú do 250, by sa Česko mohlo podľa Dušeka dostať v druhej polovici marca.



V utorok pribudlo v Česku 14.307 potvrdených prípadov nákazy. V nemocniciach je s covidom 3297 ľudí, pričom 222 z nich sa nachádza vo vážnom stave. Od začiatku pandémie ministerstvo zdravotníctva ČR eviduje v súvislosti s covidom 38.403 úmrtí.