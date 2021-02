Duševné problémy v dôsledku lockdownu trápia ľudí v Nemecku častejšie

Saarbruecken 13. februára (TASR) - Ľudia žijúci v Nemecku bojujú s problémami v oblasti duševného zdravia počas trvania súčasných karanténnych opatrení častejšie, ako tomu bolo vlani na jar. Vyplýva z výsledkov predbežnej štúdie uskutočnenej na Sárskej univerzite, ktorá už rok hodnotí psychologické a sociálne dôsledky pandémie. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.



Podľa vedúcej výskumnej pracovníčky Doroty Reisovej sa hodnotenie správania ľudí "drasticky zmenilo". "Zatiaľ čo účastníci štúdie predtým uvádzali, že podľa nich sú si ľudia k sebe bližší, v súčasnosti hodnotili ich správanie ako "skôr sebecké", pričom strácajú záujem jeden o druhého," uviedla Reisová. Dodala, že životná spokojnosť ľudí sa výrazne znížila. Naopak častejšie sa potýkajú so starosťami, stresom a depresiami. Minulý rok na jar sa podľa Reisovej táto situácia po uvoľnení karanténnych opatrení pomerne rýchlo zlepšila. "Či to tak bude aj tentokrát, zatiaľ nevieme," skonštatovala.



Štúdia, ktorá pravidelne skúma správanie celkovo 1500 mužov a žien, sa zameriava na to, ako ľudia vnímajú a čo prežívajú počas koronavírusovej pandémie, ako prebieha ich každodenný život a ako sa menia ich vzťahy s inými ľuďmi. V priebehu nasledujúcich mesiacov budú vedci skúmať aj to, či pandémia rôzne vplýva na odlišné skupiny ľudí a tiež ako sa s dlhodobého hľadiska vyvíja ich nálada a charakter.