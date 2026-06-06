< sekcia Zahraničie
Duszczyk: Poľsko neimplementuje migračný pakt EÚ v plnom rozsahu
Postoj Varšavy je podľa Duszczyka plne opodstatnený, podporuje ho väčšina členských štátov EÚ a chápe ho aj Európska komisia.
Autor TASR
Varšava 6. júna (TASR) — Poľsko nebude v plnom rozsahu implementovať migračný pakt Európskej únie, ktorý začne platiť 12. júna, pretože by to ohrozilo národnú bezpečnosť. Pre agentúru PAP a poľský rozhlas to v sobotu v Luxemburgu povedal námestník ministra vnútra Maciej Duszczyk.
Hoci Varšava získala výnimku z povinného mechanizmu solidarity, čím sa vyhne prijímaniu žiadateľov o azyl alebo plateniu finančných pokút za ich odmietnutie, Duszczyk uviedol, že Poľsko bude uplatňovať iba prvky, ktoré sprísňujú kontrolu migrácie.
„Nemôžeme implementovať mnohé komponenty tohto balíka, pretože by to bolo z nášho pohľadu nebezpečné,“ povedal Duszczyk, čím potvrdil konsenzus v tejto veci medzi súčasnou a bývalou poľskou vládou, konštatovala agentúra PAP.
Duszczyk varoval, že úplné prijatie paktu by určite zneužili Rusko a Bielorusko, pretože by sa zaviedli pravidlá, ktoré by mohli oslabiť odhodlanie Poľska chrániť svoje hranice a uplatňovať reštriktívnu migračnú politiku.
Podľa zdrojov z EÚ Varšava odmieta najmä povinnosť vybudovať dodatočnú pohraničnú infraštruktúru, ako sú špecializované zdravotnícke zariadenia a prijímacie centrá pre migrantov. Poľskí predstavitelia tvrdia, že špecializovaní pohraničníci už majú potrebnú kvalifikáciu a zriadenie takýchto centier by mohlo oslabiť ochranu hranice s Bieloruskom.
Duszczyk potvrdil, že Poľsko aplikuje niekoľko „rozumných prvkov“ paktu, ako sú posilnené návratové a deportačné mechanizmy, opatrenia proti zneužívaniu migrantov zahraničnými vládami a krízový regulačný mechanizmus umožňujúci použiť mimoriadne bezpečnostné postupy pri náhlom, masívnom príleve migrantov.
Postoj Varšavy je podľa Duszczyka plne opodstatnený, podporuje ho väčšina členských štátov EÚ a chápe ho aj Európska komisia. Dodal, že Poľsko je pripravené brániť svoju pozíciu v prípade potenciálnych právnych sporov s Bruselom.
Duszczyk tiež poprel fámy o drastických zmenách v deň nadobudnutia platnosti paktu. „Dvanásteho júna sa nič nestane. Zobudíme sa a bude to deň ako každý iný,“ povedal.
Hoci Varšava získala výnimku z povinného mechanizmu solidarity, čím sa vyhne prijímaniu žiadateľov o azyl alebo plateniu finančných pokút za ich odmietnutie, Duszczyk uviedol, že Poľsko bude uplatňovať iba prvky, ktoré sprísňujú kontrolu migrácie.
„Nemôžeme implementovať mnohé komponenty tohto balíka, pretože by to bolo z nášho pohľadu nebezpečné,“ povedal Duszczyk, čím potvrdil konsenzus v tejto veci medzi súčasnou a bývalou poľskou vládou, konštatovala agentúra PAP.
Duszczyk varoval, že úplné prijatie paktu by určite zneužili Rusko a Bielorusko, pretože by sa zaviedli pravidlá, ktoré by mohli oslabiť odhodlanie Poľska chrániť svoje hranice a uplatňovať reštriktívnu migračnú politiku.
Podľa zdrojov z EÚ Varšava odmieta najmä povinnosť vybudovať dodatočnú pohraničnú infraštruktúru, ako sú špecializované zdravotnícke zariadenia a prijímacie centrá pre migrantov. Poľskí predstavitelia tvrdia, že špecializovaní pohraničníci už majú potrebnú kvalifikáciu a zriadenie takýchto centier by mohlo oslabiť ochranu hranice s Bieloruskom.
Duszczyk potvrdil, že Poľsko aplikuje niekoľko „rozumných prvkov“ paktu, ako sú posilnené návratové a deportačné mechanizmy, opatrenia proti zneužívaniu migrantov zahraničnými vládami a krízový regulačný mechanizmus umožňujúci použiť mimoriadne bezpečnostné postupy pri náhlom, masívnom príleve migrantov.
Postoj Varšavy je podľa Duszczyka plne opodstatnený, podporuje ho väčšina členských štátov EÚ a chápe ho aj Európska komisia. Dodal, že Poľsko je pripravené brániť svoju pozíciu v prípade potenciálnych právnych sporov s Bruselom.
Duszczyk tiež poprel fámy o drastických zmenách v deň nadobudnutia platnosti paktu. „Dvanásteho júna sa nič nestane. Zobudíme sa a bude to deň ako každý iný,“ povedal.