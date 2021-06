Na archívnej snímke pokurátorka Medzinárodného trestného súdu (ICC) Fatou Bensoudaová. Foto: TASR/AP

Manila 22. júna (TASR) - Filipínsky prezident Rodrigo Duterte opäť kritizoval Medzinárodný trestný súd (ICC) v súvislosti s prípadným vyšetrovaním zločinov proti ľudskosti, ktorých sa mali filipínske bezpečnostné zložky dopustiť počas tzv. vojny proti drogám. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.povedal Duterte v pondelok neskoro večer v prejave v televízii.pokračoval filipínsky prezident, pričom zopakoval, že jeho vláda s ICC nebude spolupracovať. Dodal, že je pripravený postaviť sa predV pondelok 14. júna požiadala sudcov ICC vtedajšia hlavná prokurátorka tohto orgánu Fatou Bensoudaová o to, aby odobrili dôkladné vyšetrenie takzvanej vojny proti drogám na Filipínach.Predbežné posúdenie situácie v tejto krajiny podľa jej slov preukázalo existenciu odôvodneného podozrenia, že počas Duterteho zásahov zameraných proti nelegálnym drogám - v období od 1. júla 2016 do 16. marca 2019 - boli spáchané zločiny proti ľudskosti. Bensoudaovej funkčné obdobie skončilo 16. júna a na poste ju nahradil britský advokát Karim Khan. Práve on by mal mať teraz na starosti prípadné vyšetrovanie na Filipínach.Duterte sa stal filipínskym prezidentom v roku 2016 a následne spustil v krajine tvrdú protidrogovú kampaň. Podľa tamojšej polície bolo od jeho nástupu do úradu zabitých pri zásahoch viac ako 7000 osôb podozrivých z drogovej kriminality. Humanitárne organizácie sa pritom domnievajú, že počet takto usmrtených môže byť ešte oveľa vyšší.