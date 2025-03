Duterte pred procesom v Haagu sľúbil, že bude chrániť políciu i armádu

Haag 12. marca (TASR) - Bývalý filipínsky prezident Rodrigo Duterte v stredu prisľúbil, že bude chrániť políciu a armádu. Do Holandska ho na základe zatykača Medzinárodného trestného súdu (ICC) dopravili, aby sa zodpovedal za páchanie zločinov proti ľudskosti počas tzv. protidrogovej vojny, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Ja som ten, kto viedol naše bezpečnostné zložky a armádu. Povedal som, že vás budem chrániť a budem za to všetko niesť zodpovednosť," vyhlásil Duterte vo videu na sociálnej sieti Facebook pred pristátím v Holandsku. "Hovoril som polícii i armáde, že to bola moja práca a som za ňu zodpovedný," povedal 79-ročný bývalý prezident.







Podľa ICC existujú "opodstatnené dôvody" domnievať sa, že Duterte sa dopustil zločinu proti ľudskosti, konkrétne vraždy, ako "nepriamy spolupáchateľ" počas protidrogovej kampane. Podľa ľudskoprávnych skupín pri nej zahynulo niekoľko desiatok tisíc ľudí. Duterte sa stal prvou ázijskou hlavou štátu, ktorá čelí obvineniam pred Medzinárodným trestným súdom.



"Pôjde o dlhé súdne konanie, ale hovorím vám, že budem naďalej slúžiť krajine, nech sa tak stane," dodal Duterte.



Bývalého politika zatkli v utorok na manilskom medzinárodnom letisku, keď tamojšie úrady dostali od Interpolu "oficiálnu kópiu zatykača vydanú ICC", oznámil prezidentský palác vo vyhlásení. Filipínska viceprezidentka a dcéra exprezidenta Sara Duterteová pred jeho odletom vyhlásila, že otca "násilne odvliekli do Haagu" a označila to za "útlak a prenasledovanie".



Rodrigo Duterte v prezidentskom úrade v roku 2019 odstúpil od Rímskeho štatútu, ktorým bol ICC založený, a ICC preto podľa neho nemá v krajine súdnu právomoc. Súd tvrdí, že má právomoc rozhodovať o zločinoch z obdobia, keď Filipíny patrili k členským štátom ICC. Súd v septembri odsúhlasil rozsiahle vyšetrovanie protidrogovej kampane, ktorú ľudskoprávni aktivisti označili za nezákonný a systematický útok na civilistov.



Duterte sa stal filipínskym prezidentom v roku 2016 a spustil v krajine tvrdú protidrogovú kampaň. V jej rámci polícii otvorene nariadil zabíjať osoby podozrivé z drogovej trestnej činnosti, ak ohrozovali životy policajtov pri zatýkaní.



Podľa oficiálnych údajov zverejnených Manilou bolo v rámci vyše 200.000 protidrogových operácií od júla 2016 na Filipínach zabitých najmenej 6181 ľudí. Ľudskoprávne skupiny sa domnievajú, že skutočný počet obetí je oveľa vyšší, a obviňujú políciu zo systematického utajovania a popráv, čo polícia popiera.