Filipínsky prezident bude v roku 2022 kandidovať na viceprezidenta

Manila 24. augusta (TASR) - Filipínsky prezident Rodrigo Duterte súhlasil, že bude na budúci rok kandidovať na post viceprezidenta, oznámila v utorok vládnuca strana PDP-Laban (Filipínska demokratická strana - Ľudová moc). Informovala o tom agentúra Reuters.



K oznámeniu prišlo pred zasadnutím národného zhromaždenia, ktoré sa bude konať 8. septembra, kde podľa očakávaní strana PDP-Laban ako svojho kandidáta prezidentských volieb v roku 2022 podporí Duterteho asistenta a úradujúceho senátora Christophera „Bonga“ Goa.



Na Filipínach je funkčné obdobie prezidenta obmedzené na šesť rokov a v prípade Duterteho vyprší v júni budúceho roka. Jeho viceprezidentský post však politickí pozorovatelia považujú za "zadné vrátka" k úradu prezidenta.



Podľa Karla Nogralesa zo strany PDP-Laban tento krok "zaručí kontinuitu agendy administratívy počas posledných piatich rokov" vrátane činnosti zameranej na riešenie problematiky nelegálnych drog.



Duterteho kritici sa však domnievajú, že by mohol prostredníctvom postu viceprezidenta prevziať funkciu prezidenta v prípade, že jeho spojenec Go vo voľbách zvíťazí a potom odstúpi.



Ako pripomína Reuters, Duterte viackrát povedal, že chce, aby bol Go jeho nástupcom. Svojou podporou pomohol Goovi stať sa v roku 2019 senátorom. Ten tento post zastáva popri svojich povinnostiach osobného asistenta prezidenta Duterteho.



Duterte sa už vyjadril, že chce byť po odchode z funkcie chránený pred prípadnými právnymi krokmi, ktoré by mohli byť voči nemu podniknuté.



Podľa Reuters k nim môže patriť aj prípadné vyšetrovanie množstva zabití v súvislosti so zásahmi filipínskych bezpečnostných zložiek voči drogovej kriminalite.



O toto vyšetrovanie v júni požiadala vtedajšia hlavná prokurátorka Medzinárodného trestného súdu (ICC) Fatou Bensoudaová.