Duterte ubezpečuje, že školy zostanú zatvorené, kým nebude vakcína

Manila 26. mája (TASR) - Filipínsky prezident Rodrigo Duterte tvrdí, že školy v jeho krajine by mali zostať zatvorené až dovtedy, kým nebude na nový druh koronavírusu existovať vakcína. Poslať deti do školy bez zaočkovania by podľa jeho slov malo za následok "katastrofu", informuje agentúra DPA.



"Nedovolím otvorenie tried, v ktorých by boli študenti blízko seba. Dokým si nebudem istý, že sú naozaj v bezpečí, nemá zmysel hovoriť o otváraní tried," povedal Duterte v pondelok neskoro večer v televíznom prejave.



Filipínske ministerstvo školstva medzičasom stanovilo začiatok školského roka na 24. august, čo je takmer o tri mesiace neskôr oproti obvyklému júnovému začiatku. Rezort však zdôraznil, že otvorenie škôl nemusí nevyhnutne znamenať tradičnú výučbu "tvárou v tvár" v triedach. Dodal, že samotné "fyzické otvorenie" škôl bude závisieť od stupňa rizika nákazy.



Filipínske školy dosiaľ umožňovali on-line výučbu študentom, ktorí majú doma počítače a prístup na internet. Takéto vymoženosti však nemajú všetci žiaci a obzvlášť nie tí, ktorí žijú v odľahlých oblastiach. Viacerí rodičia sa tiež uchýlili k domácej výučbe a svoje ratolesti pomocou pokynov od učiteľov vyučujú sami.



Na Filipínach dosiaľ podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva zaznamenali 14.319 prípadov nákazy novým typom koronavírusu a 873 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje.



V regióne v okolí hlavného mesta Manila a v ďalších oblastiach s vysokým rizikom šírenia vírusu platia aktuálne do 31. mája uvoľnené karanténne obmedzenia, v súlade s ktorými sa mohli v obmedzenom režime znovu otvoriť niektoré prevádzky - ako napríklad obchodné domy.