Duterte zakázal svojim ministrom verejne hovoriť o Juhočínskom mori

Manila 18. mája (TASR) - Filipínsky prezident Rodrigo Duterte zakázal členom svojho vládneho kabinetu verejne hovoriť o teritoriálnom spore, ktorý sa týka Juhočínskeho mora. K opatreniu došlo po tom, ako sa jeho kľúčoví ministri dostali do slovej potýčky s Pekingom, informovala v utorok tlačová agentúra AFP.



Napätie medzi Filipínami a Čínou v súvislosti s Juhočínskym morom - dôležitou morskou trasou - vzrástlo v marci po tom, ako boli vo filipínskej exkluzívnej ekonomickej zóne spozorované stovky čínskych plavidiel. Peking si nárokuje takmer celé Juhočínske more.



Zatiaľ čo sa Duterte zdráha konfrontovať Čínu v tejto záležitosti, jeho ministri obrany a zahraničných vecí už viackrát kritizovali Peking za to, že odmieta stiahnuť svoje lode z týchto sporných vôd.



Šéf filipínskej diplomacie Teodoro Locsin nedávno zverejnil vulgárnu výzvu adresovanú Číne, aby zo sporných vôd stiahla svoje plavidlá. Minister sa neskôr Pekingu za svoje gesto ospravedlnil.



"Toto je príkaz pre kabinet - zdržať sa akejkoľve diskusie na tému Juhočínskeho mora. Ak o tom musíme hovoriť, tak iba medzi sebou," vyhlásil Duterte vo vopred pripravenej nahrávke určenej členom vlády. Filipínsky minister obrany Delfin Lorenzana označil prítomnosť čínskych lodí v týchto sporných vodách za "vpád".



Čína ignoruje rozhodnutie mezinárodného tribunálu z roku 2016, ktorý vyhlásil, že jej historický nárok na väčšinu Juhočínskeho mora je nepodložený. Duterte toto súdne rozhodnutie takisto nevzal do úvahy - výmenou za prísľuby obchodu a investícií z Číny, ktoré sa však podľa kritikov do veľkej miery nenaplnili.