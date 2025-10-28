< sekcia Zahraničie
Dva americké bombardéry B-1B preleteli pri pobreží Venezuely
Ide o tretiu takúto demonštráciu sily zo strany USA za posledné tri týždne.
Autor TASR
Washington 27. októbra (TASR) — Dvojica amerických bombardérov B-1B v pondelok preletela nad Karibským morom pri pobreží Venezuely. Z údajov webovej stránky Flightradar24 vyplýva, že tieto nadzvukové bombardéry vzlietli zo základne v Severnej Dakote, informovala agentúra AFP.
Ide o tretiu takúto demonštráciu sily zo strany USA za posledné tri týždne. Najmenej jeden bombardér B-1B sa pohyboval v blízkosti pobrežia Venezuely minulý týždeň a týždeň predtým sa k nemu priblížilo viacerých bombardérov B-52.
Lety amerických bombardérov sa konajú v čase, keď prezident Donald Trump vyhlásil vojnu údajným obchodníkom s drogami v regióne a nasadil proti nim vojenské sily. Vo Venezuele to vyvolalo obavy, že konečným cieľom tejto kampane je zvrhnutie prezidenta Nicolása Madura.
USA tiež vyslali údernú skupinu lietadlovej lode USS Gerald R. Ford do oblasti Latinskej Ameriky a desať bojových lietadiel F-35 do Portorika. V Karibiku sa v súčasnosti nachádza sedem lodí amerického námorníctva.
Od začiatku septembra uskutočnili USA v Karibskom mori útoky na najmenej desať plavidiel údajne pašujúcich drogy – deväť člnov a jednu poloponorku, pri ktorých podľa agentúry AFP zahynulo najmenej 43 ľudí. Washington však zatiaľ nezverejnil dôkazy o tom, že tieto plavidlá boli skutočne použité na pašovanie drog.
