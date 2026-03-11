Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri letisku v Dubaji spadli dva drony: Hlásia zranených

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Ľahké zranenia podľa dubajskej mediálnej kancelárie utrpeli dvaja ghanskí občania a jeden Bangladéšan. Jeden Ind má stredne ťažké zranenia.

Abú Zabí 11. marca (TASR) - Štyroch zranených si v stredu vyžiadal pád dvoch dronov v blízkosti medzinárodného letiska v Dubaji v Spojených arabských emirátoch (SAE), oznámila podľa agentúry AP miestna vláda. Letová prevádzka napriek tomu pokračuje normálne, informuje TASR.

Dubajské medzinárodné letisko, na ktorom sídli diaľková letecká spoločnosť Emirates, je z pohľadu medzinárodnej dopravy najvyťaženejším letiskom na svete. V posledných dňoch sa stalo opakovane terčom útokov počas pokračujúcej vojny na Blízkom východe.

Spojené arabské emiráty sú jedným z viacerých štátov Perzského zálivu, na ktoré v odvete za americké a izraelské údery útočí Irán. Islamská republika pritom trvá na tom, že sa nezameriava na civilné ciele.

SAE už predtým v stredu informovali o novom raketovom a dronovom útoku Iránu. Protivzdušná obrana podľa tamojšieho ministerstva obrany reagovala na nešpecifikovaný počet rakiet a dronov. Ministerstvo však neposkytlo žiadne podrobnosti o cieli alebo mieste útoku.
