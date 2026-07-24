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Dva lesné požiare západne od Madridu sa spojili do jedného veľkého
Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav.
Autor TASR
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Madrid 24. júla (TASR) - Dva z troch lesných požiarov, ktoré zúria západne od španielskej metropoly Madrid a ich šírenie podporuje silný vietor, sa spojili do jedného veľkého požiaru. V piatok o tom na sociálnej sieti X informovali regionálne záchranné zložky, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Regionálna prezidentka Isabel Díazová Ayusová už predtým uviedla, že pre hrozbu šírenia plameňov museli v madridskom regióne nariadiť evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov najmenej 19.000 ľuďom.
Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav. Ministerstvo vnútra v noci na piatok oznámilo, že na boj s prírodným živlom vyslalo ďalšie sily.
Ministerstvo vnútra v Madride varovalo, že v piatok budú panovať „mimoriadne nepriaznivé“ poveternostné podmienky, pričom silné nárazy vetra by mohli plamene ešte viac rozšíriť.
V Španielsku zhorelo tento rok už viac ako 125.000 hektárov pôdy. Rozsiahle požiare sužujú aj Francúzsko a Taliansko.
Regionálna prezidentka Isabel Díazová Ayusová už predtým uviedla, že pre hrozbu šírenia plameňov museli v madridskom regióne nariadiť evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov najmenej 19.000 ľuďom.
Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav. Ministerstvo vnútra v noci na piatok oznámilo, že na boj s prírodným živlom vyslalo ďalšie sily.
Ministerstvo vnútra v Madride varovalo, že v piatok budú panovať „mimoriadne nepriaznivé“ poveternostné podmienky, pričom silné nárazy vetra by mohli plamene ešte viac rozšíriť.
V Španielsku zhorelo tento rok už viac ako 125.000 hektárov pôdy. Rozsiahle požiare sužujú aj Francúzsko a Taliansko.