Dva náramky Márie Antoinetty vydražili za osem miliónov dolárov

Na snímke dva diamantové náramky, ktoré kedysi vlastnila francúzska kráľovná Mária Antoinetta, sú vystavené pred dražbou v aukčnom dome Christie's v Ženeve. Foto: TASR/AP

Zürich 11. novembra (TASR) - Za viac než osem miliónov dolárov vydražili vo Švajčiarsku dva diamantové náramky, ktoré kedysi vlastnila francúzska kráľovná Mária Antoinetta. Ich novým majiteľom sa stal anonymný kupca, ktorý sa na aukcii zúčastnil telefonicky, informovala v stredu stanica BBC.Panovníčka poslala šperky do úschovy predtým, ako ju počas Veľkej francúzskej revolúcie popravili na gilotíne. Oba náramky boli prepašované z krajiny a zostali v jej rodine viac ako 200 rokov.Bolo to po prvýkrát, čo sa tieto náramky zložené zo 112 brúsených diamantov dostali do dražby. Predali sa za viac ako dvojnásobok očakávanej sumy.uviedol predseda európskej pobočky aukčného domu Christie's Francois Curiel.Mária Antoinetta sa narodila v roku 1755 v Rakúsku, ako 15-ročná sa stala manželkou francúzskeho následníka trónu, budúceho kráľa Ľudovíta XVI. Na popravisku skončila v roku 1793, niekoľko mesiacov po svojom manželovi.Z väzenia stihla poslať list, v ktorom uviedla, aby sa drevená truhlica s jej šperkami dostala do bezpečia. Jej pozostalá dcéra Mária Terézia Bourbonská dostala klenoty po svojom príchode do Rakúska, spresnil aukčný dom.