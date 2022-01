Dva občianske panely predložia svoje odporúčania na zasadnutí EP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Štrasburg 17. januára (TASR) - Druhý a tretí občiansky panel Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) predložia na plenárnom zasadnutí 21.-22. januára Európskemu parlamentu svoje odporúčania. Informovala o tom v pondelok na svojej webovej stránke iniciatíva Conference Observatory, ktorá má za cieľ pozorovať a analyzovať rokovania v rámci CoFoE.Plenárne zasadnutie sa uskutoční v hybridnom formáte. Časť účastníkov bude prítomných v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu, uvádza sa v oficiálnom oznámení na webovej stránke Európskeho parlamentu.Druhý panel bol orientovaný na európsku demokraciu, hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť. Spolu s národnými občianskymi panelmi z členských krajín EÚ svoje odporúčania predstaví v dvoch od seba oddelených prezentáciách a debatách, ktoré EP označil ako "európska demokracia" a "hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť".Účastníci druhého panelu vo svojich odporúčaniach žiadajú od EÚ zavedenie kritérií s cieľom zabrániť diskriminácii určitých skupín občanov na pracovnom trhu. Takisto žiadajú posilnenie ochrany zvierat v rámci poľnohospodárstva i ďalšie opatrenia v tejto oblasti (poľnohospodárstvo), či opatrenia v oblasti spravodajského pokrývania a slobody médií. Medzi ich požiadavkami sú aj opatrenia pre spracovávanie osobných údajov a ochranu dát.Svoje odporúčania počas týchto dvoch dní (21.-22. január) spolu s národnými občianskymi panelmi predloží aj tretí občiansky panel CoFoE venovaný klimatickým zmenám, environmentálnym problémom a novým zdravotným výzvam pre EÚ. Dve oddelené prezentácie sú označené ako "klimatická zmena a životné prostredie" a "zdravie".Požiadavky tohto občianskeho panelu sa týkajú zvýšenia podpory zo strany EÚ pre ekologické poľnohospodárstvo, zavedenia minimálnych štandardov pre kvalitu potravín, používania antibiotík a ďalších látok pri chove hospodárskych zvierat a výrobe potravín, budovania cyklotrás, urbanistického rozvoja či zdrojov energie, ktoré sú prijateľnejšie pre životné prostredie.Odporúčania panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.Konferenciu o budúcnosti Európy slávnostne otvorili 9. mája v rokovacej sále Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Zapojiť do nej sa môžu občania zo všetkých krajín Únie bez ohľadu na svoje postavenie.Celkom 800 účastníkov zo všetkých členských krajín EÚ bolo rozdelených do štyroch občianskych panelov. Každý z týchto panelov sa v období od septembra 2021 do januára stretne trikrát.Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z panelov je vo veku do 25 rokov.