Dva prípady nákazy koronavírusom sa potvrdili aj u zamestnancov WHO

Lausanne 17. marca (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok oznámila, že novým koronavírusom SARS-CoV-2 sa nakazili aj dvaja jej zamestnanci. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Zamestnanci odišli z kancelárie a keď boli doma, objavili sa u nich príznaky a bolo u nich potvrdené ochorenie COVID-19," povedal novinárom hovorca WHO Christian Lindmeier. "Máme teda dva potvrdené prípady," dodal.



WHO označila v pondelok pandémiu koronavírusu za určujúcu zdravotnícku krízu súčasnosti a vyzvala jednotlivé štáty, aby preverili každý podozrivý prípad.



Na celom svete sa doposiaľ koronavírusom infikovalo vyše 182.400 ľudí, z toho 81.050 hlásila Čína.