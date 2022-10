Dva samovražedné atentáty si v Somálsku vyžiadali najmenej sto obetí

Mogadišo 30. októbra (TASR) - Počet ľudí zabitých pri dvoch samovražedných bombových útokoch, ktoré sa odohrali v sobotu na rušnej križovatke v somálskom hlavnom meste Mogadišo, stúpol na najmenej 100, uviedol v nedeľu somálsky prezident Hasan Šajch Muhammad.



"Počet mŕtvych zatiaľ dosiahol sto," vyhlásil prezident s tým, že zranených je okolo 300 osôb. Počas návštevy na mieste výbuchov spresnil, že počty zranených i mŕtvych sa "naďalej zvyšujú."



Podľa agentúry AP bol sobotňajší útok najtragickejší od októbra roku 2017, keď pri bombovom útoku nákladným autom na rovnakom mieste zahynulo viac ako 500 ľudí.



Nateraz nie je jasné, ako sa vozidlá naložené výbušninami dostali do danej časti Mogadiša - mesta, ktoré je plné kontrolných stanovíšť a neustále v pohotovosti pred útokmi.



Somálska vláda zo sobotňajšieho útoku obvinila extrémistickú skupinu aš-Šabáb napojenú na teroristickú sieť al-Káida, ktorá sa často zameriava na hlavné mesto. Táto skupina sa k zodpovednosti v prípade zabitia veľkého počtu civilistov nehlási, uviedla vo svojej správe agentúra AP.



Agentúra DPA však v noci na nedeľu informovala, že milície aš-Šabáb sa k zodpovednosti k útoku v Mogadiše prihlásili.



Somálsky prezident, ktorý bol do funkcie zvolený tento rok, uviedol, že krajina zostáva vo vojne s hnutím aš-Šabáb, pričom zdôraznil: "My vyhrávame".



Vláda sa spolu so skupinami provládnych milícií zapojila do novej ofenzívy proti extrémistom, ktorí ovládajú veľké časti krajiny.