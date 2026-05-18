Dva stíhačky námorníctva sa zrazili na leteckej show v Idahu
Všetci štyria členovia posádok sa stihli katapultovať a sú v stabilizovanom stave, zranenia na zemi neboli hlásené.
Autor TASR
Los Angeles 18. mája (TASR) — Dva stíhacie lietadlá amerického námorníctva typu EA 18G Growler sa v nedeľu zrazili počas leteckej prehliadky na základni Mountain Home Air Force Base v štáte Idaho. Všetci štyria členovia posádok sa stihli katapultovať a sú v stabilizovanom stave, zranenia na zemi neboli hlásené. Informovali o tom agentúry AFP a AP.
Incident sa odohral počas podujatia Gunfighter Skies Air Show približne 3,2 kilometra severozápadne od základne. Podľa vyhlásenia predstaviteľov základne boli na miesto okamžite vyslané záchranné tímy a začalo sa vyšetrovanie príčin nehody. Letecká show bola po kolízii zrušená a základňa uzavretá.
Obe lietadlá patrili k útočnej letke VAQ 129 so sídlom na námornej leteckej stanici Whidbey Island v štáte Washington, uviedla hovorkyňa námorného letectva Amelia Umayamová. Stroje vykonávali spoločnú akrobatickú ukážku, keď došlo ku kolízii.
Zábery zverejnené na sociálnych sieťach zachytávajú moment, keď sa jedno lietadlo priblížilo k druhému, po čom nasledoval náraz a z oboch strojov bolo vidieť padať trosky. Následne sa piloti katapultovali a obe lietadlá sa zrútili. Po dopade došlo k mohutnému výbuchu.
Nehoda spôsobila aj menší požiar okolitej vegetácie, ktorý sa podarilo rýchlo dostať pod kontrolu.
Letecká show sa konala prvýkrát od roku 2018, keď počas nej pri nehode závesného klzáka zahynul pilot, pripomenul denník Idaho Statesman.
