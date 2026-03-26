Dva tankery s LPG bezpečne preplávali cez Hormuzský prieliv
Naí Dillí 26. marca (TASR) - Dve lode so skvapalneným plynom (LPG) plaviace sa pod indickou vlajkou preplávali cez Hormuzský prieliv a sú na ceste do Indie s takmer 93.000 tonami LPG. TASR o tom píše podľa webu marineinsight.com.
Lode Jag Vasant a Pine Gas prekonali úžinu v pondelok a do indických prístavov by mali doraziť medzi 26. a 28. marcom. Väčšina lodnej dopravy v regióne je stále zablokovaná vzhľadom na pretrvávajúci konflikt medzi Iránom a USA a Izraelom.
Údaje zo sledovania lodí ukazujú, že obe plavidlá sa plavili blízko iránskeho pobrežia a prechádzali medzi ostrovmi Kešm a Larak. Nepoužili obvyklú trasu v blízkosti Ománu, čo naznačuje, že boli navádzané alebo im bolo udelené povolenie na plavbu po konkrétnej trase.
Niektoré lode, ktoré sa predtým pokúsili prejsť po tradičnej lodnej trase, boli napadnuté. Analytici sa domnievajú, že Irán povoľuje plavbu iba vybraným lodiam po overení ich vlastníctva a nákladu.
Pred preplávaním oba tankery signalizovali „Indická loď a posádka“ alebo uvádzali indické vlastníctvo namiesto uvedenia destinácie. Toto sa stalo bežným krokom pre lode, ktoré sa snažia vyhnúť problémom pri prechode prielivom.
Dve plavidlá prepravujú množstvo LPG, ktoré sa zhruba rovná dennému dopytu v Indii.
Krátko po začiatku útokov USA a Izraela na Irán 28. februára uviazlo v regióne 28 lodí plaviacich sa pod indickou vlajkou. Z nich sa 24 nachádzalo na západnej strane prielivu a štyri na východnej. V posledných dňoch sa niektorým z nich podarilo odplávať.
Celkovo je v Perzskom zálive stále zablokovaných takmer 500 tankerov vrátane tankerov na ropu, LPG a prevoz chemikálií.
