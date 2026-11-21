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Dva tankery v Hormuzskom prielive zasiahli neznáme projektily
Teherán odvtedy blokuje prechod komerčných plavidiel úžinou a útočí na lode, ktoré podľa neho využívajú neschválené trasy.
Autor TASR
Dubaj 21. novembra (TASR) - V Hormuzskom prielive, ktorý je jedným z hlavných ohnísk konfliktu medzi Iránom a USA, sa v sobotu stali terčom útoku dva tankery, informovala agentúra Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie (UKMTO). TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Tanker, ktorý sa plavil smerom von z Hormuzského prielivu, bol zasiahnutý neznámym projektilom do kormy. V súčasnosti nie sú hlásené žiadne obete,“ uviedla agentúra s tým, že ďalší tanker bol zasiahnutý v oblasti strojovne.
Pred vojnou na Blízkom východe, ktorú vo februári vyvolali americko-izraelské útoky na Irán, prechádzala Hormuzským prielivom pätina svetovej ropy a zemného plynu.
Teherán odvtedy blokuje prechod komerčných plavidiel úžinou a útočí na lode, ktoré podľa neho využívajú neschválené trasy.
Washington v reakcii na konflikt zaviedol blokádu iránskych prístavov. Americké námorníctvo zároveň eskortuje tankery cez túto vodnú trasu.
„Tanker, ktorý sa plavil smerom von z Hormuzského prielivu, bol zasiahnutý neznámym projektilom do kormy. V súčasnosti nie sú hlásené žiadne obete,“ uviedla agentúra s tým, že ďalší tanker bol zasiahnutý v oblasti strojovne.
Pred vojnou na Blízkom východe, ktorú vo februári vyvolali americko-izraelské útoky na Irán, prechádzala Hormuzským prielivom pätina svetovej ropy a zemného plynu.
Teherán odvtedy blokuje prechod komerčných plavidiel úžinou a útočí na lode, ktoré podľa neho využívajú neschválené trasy.
Washington v reakcii na konflikt zaviedol blokádu iránskych prístavov. Americké námorníctvo zároveň eskortuje tankery cez túto vodnú trasu.