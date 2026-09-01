Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 1. september 2026Meniny má Drahoslava
< sekcia Zahraničie

Dva tankery zasiahli v Hormuzskom prielive neznáme projektily

.
Na archívnej snímke pohľad na Hormuzský prieliv. Foto: TASR/AP

Neďaleko ománskeho mesta Chasab utrpel najskôr zásah ropný tanker Sidr, plaviaci sa pod saudskoarabskou vlajkou, a o niekoľko minút aj tanker VLCC Senegal Prosperity plávajúci pod libérijskou vlajkou.

Autor TASR
Teherán 1. septembra (TASR) - Dva tankery prevážajúce cez Hormuzský prieliv saudskú ropu zasiahli v pondelok večer v rozpätí niekoľkých minút neznáme projektily. Informovali o tom bezpečnostná spoločnosť Marisks a spoločnosť Kpler monitorujúca námornú dopravu, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

„Takmer súbežné incidenty predstavujú ďalšiu eskaláciu bezpečnostnej situácie v ománskom koridore,“ uviedla spoločnosť Marisks. Každý tanker prevážal dva milióny barelov saudskej surovej ropy, spresnil Kpler. Spoločnosť Saudi Aramco v auguste obnovila prepravy ropy z vnútornej strany prielivu.

Neďaleko ománskeho mesta Chasab utrpel najskôr zásah ropný tanker Sidr, plaviaci sa pod saudskoarabskou vlajkou, a o niekoľko minút aj tanker VLCC Senegal Prosperity plávajúci pod libérijskou vlajkou, spresnil Marisks. Podľa hlásenia boli všetci členovia posádky na palubách v poriadku.

Iránske médiá už skôr informovali, že Teherán zastavil saudský ropný tanker počas prechodu Hormuzským prielivom.

Snahy sprostredkovateľov s cieľom dosiahnuť dohodu na opätovnom otvorení prielivu, cez ktorý prechádzala pred konfliktom na Blízkom východe približne pätina celosvetových dodávok ropy, boli doteraz bezvýsledné.

Ceny ropy v utorok vzrástli po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil ďalšími útokmi na Irán v nadväznosti na nedávne vzájomné údery.
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku