Dva útoky v Jemene si vyžiadali najmenej 60 obetí

K zodpovednosti za útok na tábor v západnej časti Adenu počas prehliadky bezpečnostných zložiek sa prihlásili šiitskí povstalci zvaní húsíovia.

Saná 1. augusta (TASR) - Počet mŕtvych po dvoch štvrtkových útokoch v jemenskom prístavnom meste Aden stúpol na najmenej 60, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na vládne zdroje.



K zodpovednosti za útok na tábor v západnej časti Adenu počas prehliadky bezpečnostných zložiek sa prihlásili šiitskí povstalci zvaní húsíovia. Ich hovorca vo zverejnenom tlačovom vyhlásení uviedol, že zaútočili dronom a balistickou strelou.



Tábor patrí polovojenským jednotkám, ktoré koalícii vedenej Saudskou Arábiou pomáhajú v boji proti povstalcom, uviedla agentúra Reuters.



Pri inom útoku sa samovražedný atentátnik s vozidlom naloženým výbušninami vrútil do brány policajnej stanice krátko pred raňajším nástupom policajtov do služby. Pri následnej explózii zahynulo 13 policajtov. K zodpovednosti za tento útok sa podľa Reuters bezprostredne nikto neprihlásil.



Vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie je od roku 2015 zapojená do občianskej vojny v Jemene, kde bojuje na strane medzinárodne uznávanej jemenskej vlády proti húsíom podporovaným Iránom. Ďalšími členmi koalície sú Bahrajn, Kuvajt, Egypt, Jordánsko, Maroko či Senegal.