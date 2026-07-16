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Dvadsaťdeväť krajín založilo organizáciu pre spoluprácu v oblasti AI

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na podpisovaní dohody sa zúčastnil aj generálny tajomník OSN António Guterres.

Autor TASR
Peking 16. júla (TASR) - Dvadsaťdeväť krajín sveta vo štvrtok v čínskom Šanghaji podpísalo dohodu o založení Svetovej organizácie pre spoluprácu v oblasti umelej inteligencie (WAICO). TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Sin-chua.

Predstavitelia 29 krajín vrátane Ruska, Bieloruska, Srbska, Kuby, Brazílie, Venezuely či desiatich afrických a 12 ázijských krajín dohodu podpísali ako zakladajúci členovia. Sídlo organizácie bude v Šanghaji, napísala čínska štátna tlačová agentúra Sin-chua.

Slávnostné podpisovanie dohody sa uskutočnilo v Šanghaji v predvečer Svetovej konferencie o umelej inteligencii (WAIC), na ktorej sa očakáva, že čínsky prezident Si Ťin-pching načrtne ambicióznu víziu roly Pekingu v globálnom riadení umelej inteligencie. Na podpisovaní dohody sa zúčastnil aj generálny tajomník OSN António Guterres.

Čínsky premiér Li Čchiang navrhol založiť organizáciu zameranú na celosvetovú spoluprácu v oblasti umelej inteligencie na minuloročnej konferencii WAIC. Až dosiaľ však žiadna krajina neavizovala svoje plánované členstvo.
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